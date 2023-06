Gobierno habló con arroceros que salieron a marchar; esto fue lo que acordaron

Durante este martes, 27 de junio, varios representantes de algunos gremios arroceros del país se pusieron cita para marchar en contra de una reciente decisión del Gobierno, que estaría afectando gravemente las finanzas de los productores del grano.

Hace algunos días, la Federación Nacional de Arroceros dio a conocer un comunicado en el que aseguraba lo dañina que podría ser la propuesta del Gobierno, de ordenar la producción de arroz y no pagar el incentivo para el almacenamiento del grano con el fin de que los productores empiecen a cubrir la demanda.

En la misiva, la agremiación aseguró que al menos 500.000 familias se verían afectadas por la situación, dado que sus ingresos podrían reducirse.

Frente a esos hechos, las asociaciones Dignidad Arrocera, Dignidad Agropecuaria y diferentes núcleos arroceros salieron a protestar contra la decisión y a pedir ser escuchados por el Ministerio de Agricultura.

Marcha de la Mayoría, este 20 de junio, Bogotá. - Foto: Oscar Gonzales / SEMANA

Qué dijo el Gobierno a los arroceros, luego de protestas por incentivo de almacenamiento

Esa entidad aseguró a través de un comunicado que la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura María Duarte, recibió a los representantes del gremio, escuchándolos atentamente y tomando nota de sus inquietudes.

En el documento se puede leer que uno de los acuerdos a los que llegaron es que se instalarán diferentes mesas de trabajo, por orden de la ministra Jhenifer Mojica. En estas estarán citados los diferentes gremios, junto con representantes del Ministerio de Comercio y de Agricultura.

“Todos los miembros de la mesa acordaron tener, para este miércoles, propuestas y avanzar en temas relacionados con la fijación de un precio piso para el almacenamiento del excedente de cosecha este año, que se busca sea articulado por todos los actores del sector”.

En el comunicado aseguran que el Ministerio de Agricultura dispuso de unos 20.000 millones de pesos para ayudar a apalancar la cosecha y ese excedente, que se advierte está especialmente en la región de los Llanos Orientales.

Cultivo de arroz. - Foto: Getty Images

“Lo que menos le conviene al país es que haya un paro arrocero”: Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz

En entrevista con SEMANA, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, señaló cuáles son los reclamos que le hacen al Gobierno:

“Quiero aclarar que esto no es una manifestación de Fedearroz, es una manifestación de todos los productores de arroz del país, que se sienten perjudicados por la ausencia de políticas claras sobre el tema de la comercialización de arroz”.

“El Ministerio (Agricultura) resolvió que no había más incentivo al almacenamiento, pero se pretende culpar a los productores por haber sembrado las áreas que se sembraron (...) como no hay otra manera de producir, porque no hay distritos de riego, entonces se siembra el secano (tipo de arroz); eso lleva a que haya un excedente temporal en los meses de agosto y septiembre, que a través de los años se ha venido guardando para el primer semestre del año siguiente, en el cual siempre somos deficitarios, porque se siembra únicamente el 30 % del área que es del arroz riego”, manifestó.

“Entonces, ahora dicen no hay más incentivo; eso es una situación que lleva a los productores a perder plata, y fuera de eso, yo pienso que si hay un momento en que el país tenga que guardar arroz es este, porque estamos a puertas de un fenómeno del Niño, el cual afecta a la producción, no solamente de arroz, sino de todos los cultivos, por la sequía y las altas temperaturas”, dijo.

Con esos recursos, se buscan sanear los costos mismos del almacenamiento y tratamiento del producto durante ese tiempo, además de pagarle al campesino por el grano. SEMANA habló con Fedearroz, quienes explicaron el proceso actual del grano.

En el mercado existe una amplia lista de tipos de arroz, que pueden beneficiar la salud del organismo. - Foto: Getty Images

Desde la cosecha, el campesino saca el arroz con una humedad natural. Esto se transporta ante unos laboratorios, que hacen unas pruebas, y dependiendo factores como calidad, o que tan partido esté el cereal, se estima el precio de la carga. Por cada día que pasa, desde su recolección, el arroz empieza a quemarse, por ende, se va dañando lo recolectado, y va generando pérdidas.