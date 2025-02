Gremios mineros hacen advertencia por aumento al impuesto al carbón: “Lo terminaremos pagando millones de colombianos con las facturas de la luz”

Por otra parte, las agrupaciones mineras recalcan que con este impuesto, que se fija por el resto del año y no solo los 90 días que determina la conmoción interior, se limitan las posibilidades de mover, comercializar, industrializar y exportar los carbones térmicos y metalúrgicos de la pequeña minería del interior del país.

Fenalcarbón señala: “No podemos olvidar que los carbones en Colombia se usan para diferentes industrias como la generación de energía, la elaboración de ladrillo, cemento y acero, entre otros, que se verán impactados por este tipo de tributos. Adicionalmente, con el riesgo de interpretación técnica que este no sea un monotributo que se paga una sola vez dentro de la cadena, sino donde existe la posibilidad de que se genere y pague dos veces cuando el comercializador no es el mismo productor”.