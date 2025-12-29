El Ministerio de Transporte pidió este lunes a las aerolíneas establecer de manera voluntaria un techo al precio de los tiquetes, ante el aumento de las tarifas en vuelos nacionales. Desde la cartera se advirtió que los precios actuales son desproporcionados y se señaló que “no es posible que cueste lo mismo un tiquete a Cartagena que uno a Miami”, en referencia al impacto que estos valores tienen sobre los viajeros.

Minutos después, el presidente Gustavo Petro respondió que la salida al problema no está en controles directos, sino en más competencia en el sector aéreo, con mayor acceso a los slots aeroportuarios y más aerolíneas operando, incluida Satena. Según el mandatario, ampliar la oferta y democratizar estas franjas permitiría reducir los precios y mejorar la conectividad del país.

Noticia en desarrollo