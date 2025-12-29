Economía

Gustavo Petro pide ponerle techo a los precios de los tiquetes aéreos en Colombia. Esta es su propuesta

El Gobierno abre el debate por el alza de las tarifas aéreas y plantea más competencia como salida al problema.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 5:00 p. m.
Gustavo Petro.
Gustavo Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República

El Ministerio de Transporte pidió este lunes a las aerolíneas establecer de manera voluntaria un techo al precio de los tiquetes, ante el aumento de las tarifas en vuelos nacionales. Desde la cartera se advirtió que los precios actuales son desproporcionados y se señaló que “no es posible que cueste lo mismo un tiquete a Cartagena que uno a Miami”, en referencia al impacto que estos valores tienen sobre los viajeros.

Minutos después, el presidente Gustavo Petro respondió que la salida al problema no está en controles directos, sino en más competencia en el sector aéreo, con mayor acceso a los slots aeroportuarios y más aerolíneas operando, incluida Satena. Según el mandatario, ampliar la oferta y democratizar estas franjas permitiría reducir los precios y mejorar la conectividad del país.

Noticia en desarrollo

