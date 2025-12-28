“Ha sido usted un general y un ser humano decente”: presidente Gustavo Petro al saliente comandante del Ejército

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en la noche del sábado cambios en la cúpula militar, que marcan el rumbo del Gobierno nacional frente a los desafíos de seguridad y democracia de cara al 2026.

Entre los principales movimientos al interior de las Fuerzas Militares está la salida del general Luis Emilio Cardozo, quien dejará el cargo de comandante del Ejército Nacional y en su reemplazo llegará el mayor general Royer Gómez Herrera.

¿Quiénes son los nuevos comandantes que tomarán el control de la cúpula militar en Colombia? Estos son sus perfiles

Tras conocer su salida, el general Cardozo escribió unas palabras de gratitud a los soldados, oficiales, suboficiales y personal civil del Ejército Nacional, así como a los colombianos y al presidente de la República.

“Ustedes son la razón de ser de esta institución. Gracias a Colombia, y al señor presidente de la República, por la confianza. Cada decisión estuvo guiada por un propósito superior: proteger la vida, la libertad y la democracia”, escribió el alto oficial.

En su mensaje, también aprovechó para dejar algunas líneas al nuevo comandante de la institución, el mayor general Royer Gómez Herrera, y al segundo comandante, general Jaime Alonso Galindo.

“Mis mejores deseos de éxito. Su liderazgo es clave, porque cuando al Ejército le va bien, a Colombia le va bien. Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción de que esta Fuerza seguirá firme, unida, respetuosa de la ley y de los derechos humanos, siendo soporte fundamental de la democracia y siempre dispuesta a proteger y servir a la nación”, dijo.

El mensaje del general Cardozo caló en el presidente Petro, quien también le agradeció por el trabajo realizado al frente del Ejército Nacional y exaltó su profesionalismo para dirigir el rumbo de la institución.

“Ha sido usted un general y un ser humano decente, respetuoso de los derechos de la gente. ‘Ave’ generales que sirven al pueblo y la Constitución y a nadie más. Generales de la vida y la libertad", escribió Petro en X.