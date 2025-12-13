La porcicultura colombiana le apuesta a la innovación y la sostenibilidad

Con el propósito de analizar los retos, oportunidades y perspectivas que trae la integración de la sostenibilidad y los mercados de carbono en la producción porcina, se realizó en Barranquilla el 5º Foro de Sostenibilidad, Mercados de Carbono 2025, una iniciativa de Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP).

En su quinta edición, el Foro se consolidó como un espacio de diálogo y aprendizaje que reunió a productores, investigadores, empresarios, autoridades ambientales, academia y aliados estratégicos del sector agropecuario, reafirmando el papel del gremio como líder regional en acción climática, innovación y desarrollo sostenible.

El Foro contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes abordaron los desafíos técnicos, económicos y normativos asociados a los mercados de carbono, así como las oportunidades de la economía circular y la innovación aplicada al agro. Entre los conferencistas se destacaron representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), organismos multilaterales, instituciones académicas y entidades comprometidas con la acción climática.

La agenda incluyó también una muestra comercial en la que empresas como Gvm, Solla, Aqualab, Salvaenergy, Labicol, Sistema Bio y Vasanico presentaron soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia productiva y el aprovechamiento sostenible de los recursos. Los asistentes conocieron innovaciones en gestión energética, tratamiento de aguas, bioseguridad, formulación de alimentos de bajo impacto ambiental y uso de biodigestores para la generación de energía limpia. Cada una de estas propuestas representa un eslabón clave en la transición hacia sistemas porcicultores más sostenibles.

Como antesala al Foro, se desarrolló una jornada técnica sobre gestión sanitaria y vigilancia diagnóstica para prevenir patógenos en granja, con la participación de asesores expertos de Porkcolombia – FNP y del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA-.

Este foro permitió abordar la sostenibilidad desde múltiples enfoques: ambiental, tecnológico, económico y social, fortaleciendo el diálogo entre los sectores público y privado y promoviendo una visión integral del desarrollo sostenible en la porcicultura.

Otro punto destacado fue la estrategia de comunicación desplegada mediante campañas digitales, contenidos especializados y alianzas mediáticas, que buscó proyectar la imagen del sector porcicultor como un referente de innovación, compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y aporte a un país más verde y competitivo.