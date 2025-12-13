Suscribirse

Economía

La porcicultura colombiana le apuesta a la innovación y la sostenibilidad

Expertos asistentes al 5º Foro de Sostenibilidad, Mercados de Carbono 2025, destacaron que el sector se consolida como un actor clave en la transición climática y la innovación rural.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 4:03 p. m.
Porcicultura colombiana
Porcicultura colombiana | Foto: Cortesía

Con el propósito de analizar los retos, oportunidades y perspectivas que trae la integración de la sostenibilidad y los mercados de carbono en la producción porcina, se realizó en Barranquilla el 5º Foro de Sostenibilidad, Mercados de Carbono 2025, una iniciativa de Porkcolombia – Fondo Nacional de la Porcicultura (FNP).

En su quinta edición, el Foro se consolidó como un espacio de diálogo y aprendizaje que reunió a productores, investigadores, empresarios, autoridades ambientales, academia y aliados estratégicos del sector agropecuario, reafirmando el papel del gremio como líder regional en acción climática, innovación y desarrollo sostenible.

Contexto: Colombia avanza en la industria porcina y supera el promedio global con un crecimiento del 171% en los últimos 20 años

El Foro contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes abordaron los desafíos técnicos, económicos y normativos asociados a los mercados de carbono, así como las oportunidades de la economía circular y la innovación aplicada al agro. Entre los conferencistas se destacaron representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), organismos multilaterales, instituciones académicas y entidades comprometidas con la acción climática.

La agenda incluyó también una muestra comercial en la que empresas como Gvm, Solla, Aqualab, Salvaenergy, Labicol, Sistema Bio y Vasanico presentaron soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la eficiencia productiva y el aprovechamiento sostenible de los recursos. Los asistentes conocieron innovaciones en gestión energética, tratamiento de aguas, bioseguridad, formulación de alimentos de bajo impacto ambiental y uso de biodigestores para la generación de energía limpia. Cada una de estas propuestas representa un eslabón clave en la transición hacia sistemas porcicultores más sostenibles.

Porcicultura colombiana
Porcicultura colombiana | Foto: Cortesía

Como antesala al Foro, se desarrolló una jornada técnica sobre gestión sanitaria y vigilancia diagnóstica para prevenir patógenos en granja, con la participación de asesores expertos de Porkcolombia – FNP y del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA-.

Este foro permitió abordar la sostenibilidad desde múltiples enfoques: ambiental, tecnológico, económico y social, fortaleciendo el diálogo entre los sectores público y privado y promoviendo una visión integral del desarrollo sostenible en la porcicultura.

Contexto: Córdoba busca consolidarse como potencia porcina en Colombia

Otro punto destacado fue la estrategia de comunicación desplegada mediante campañas digitales, contenidos especializados y alianzas mediáticas, que buscó proyectar la imagen del sector porcicultor como un referente de innovación, compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y aporte a un país más verde y competitivo.

El 5º Foro de Sostenibilidad, Mercados de Carbono 2025 reafirmó que el futuro de la porcicultura colombiana se está construyendo sobre acciones concretas, inversiones sostenibles y una visión compartida del progreso. Cada edición del Foro fortalece el conocimiento del sector y consolida un modelo productivo que une rentabilidad, responsabilidad ambiental y un compromiso decidido con la transformación del campo colombiano

Noticias Destacadas

