“La transición energética no se hace de la noche a la mañana”: Francisco Lloreda tras su salida de la ACP

El abogado Francisco Lloreda anunció que dejará la presidencia ejecutiva de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), tras completar casi nueve años al frente de esta agremiación de hidrocarburos.

El caleño, quien también fue ministro de Educación, confirmó su dimisión por motivos personales, y habló con Semana sobre su salida, asegurando que el Gobierno nacional no puede dejar a un lado el sector de hidrocarburos, a pesar de su intención de avanzar en la transición energética.

#ComunicadoACP Luego de nueve años, Francisco Lloreda decide retirarse de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas. La decisión obedece a motivos personales que coinciden con lo que el doctor Lloreda considera un ciclo cumplido en la defensa de uno de los sectores económicos… pic.twitter.com/LSYF6orQbh — Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (@ACP_Colombia) June 14, 2023

Lloreda aseguró que su salida fue totalmente voluntaria. No hubo presión por parte del Gobierno, a pesar de que él ha sido un crítico de la actual administración y, en ocasiones, ha tenido encontrones con el presidente Gustavo Petro. Según el saliente dirigente gremial, se dedicará a atender compromisos personales y a volver al mundo académico. Incluso, no descarta tener una mayor presencia en el periodismo nacional.

“Me ha correspondido ser testigo del auge de distintas fuentes de energía renovable, la eólica y la solar, que hace nueve años era apenas una quimera, y lo que estamos viendo en este momento es que los esfuerzos que se han realizado en el pasado, para que ingresen algunas de estas fuentes, no han corrido con tan buena suerte como quisiéramos. Necesitamos seguir trabajando con las distintas fuentes de energía, necesitamos seguir trabajando con gas natural, con combustibles líquidos y por supuesto con los parques eólicos”.

En los últimos meses, Francisco Lloreda ha sido muy crítico con el proceso de la transición energética, bandera del gobierno de Gustavo Petro, que, entre otras cosas, pretende que Colombia deje de usar hidrocarburos, o que su uso sea muy reducido. Si bien el sector petrolero está de acuerdo, la forma en la que se ha planteado el cambio no es la ideal, además de que, según considera el abogado, no está bien sustentada.

La clave de la transición estaría en la canasta exportadora. En diálogo con Semana, el dirigente asegura que el Gobierno no ha sido claro sobre cómo transformará el aparato productivo de Colombia, lo que no hace viable la transición: “la razón por la cual ha sido factible (las reservas de hidrocarburos) durante más de 30 años que esas reservas probadas, aunque precarias, se mantengan es porque a través de exploración se ha ido sustituyendo lo que vamos consumiendo de petróleo y gas. El anterior ministro de hacienda señaló con claridad hace unos meses, de la mano de la ministra de Minas y Energía y el ministro de Comercio, que la transición energética dependía (y estaba condicionada) de una transición exportadora, es decir, una diversificación de la canasta exportadora, que implica transformar el aparato productivo de Colombia. Eso no se hace en la noche a la mañana”.

Los reclamos de Lloreda contra la transición energética (foto: Juan Carlos Sierra). - Foto: Juan Carlos Sierra

Otro de los factores en los que no se podrán hacer modificaciones tan rápidas es en la sostenibilidad del marco fiscal. Sumado a que Colombia no podrá dejar de consumir hidrocarburos de un día para otro, el primer reto que hay enfrentar, según Francisco Lloreda, es en la renovación del parque automotor.

Sobre esto, el dirigente dijo desconocer el fundamento con el que Ricardo Bonilla, ministro de hacienda, aseguró que Colombia no debería permitir que se matriculen carros impulsados por gasolina, a partir del año 2040, teniendo en cuenta que para el 2050, la mayoría de los vehículos dependerán de combustibles líquidos.

“Los estudios que yo conozco son los de la Upme, que es la Unidad de Planeación de Energética, entre ellos el Plan Energético Nacional, y este señala que incluso para el año 2050 más del 70% parque automotor de Colombia va a depender de los combustibles líquidos; y esto haciendo el mayor esfuerzo en materia de electrificación de vehicular, y el mayor esfuerzo también en transformar vehículos de carga al gas natural vehicular. Lo que esos estudios señalan es que, incluso al año 2050, va a ser necesaria la gasolina y va a ser necesario el diésel”.

Otro de los puntos que destacó Lloreda con Semana es que ha visto una buena voluntad, por parte del Gobierno, al menos en las designaciones que ha hecho en entidades como Ecopetrol. De hecho, estos dirigentes se han sumado a que se cumplan los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Francisco Lloreda espera que las negociaciones de paz lleguen a buen término. - Foto: ACP / Cortesía

En ese mismo sentido, asegura que no se puede parar con estas actividades, pues esto puede atentar contra la independencia energética y la canasta exportadora, dos de los factores clave para el buen funcionamiento de la economía.

Por esto, la transición energética no debería retirar la actividad petrolera de la canasta exportadora. La sugerencia sería que los demás sectores, como la industria o el turismo, deben potenciarse para que estos entren a ser actores principales, y así el país tendría más beneficios.

Por último, Lloreda reconoció los esfuerzos que hace el Gobierno con los diálogos de paz, teniendo en cuenta que este sector es uno de los más atacados por los grupos delincuenciales. En ese sentido, aseguró que el tiempo aportará toda la verdad que necesita el país: “no hemos hecho un análisis al interior del gremio para tomar una postura al respecto; por supuesto, como la mayoría de los colombianos, lo que más quisiésemos es que en Colombia los factores de violencia mermen o desaparezcan; y ojalá los esfuerzos que están haciendo lleguen a feliz término, pero, como dice un refrán: para la verdad, el tiempo”.