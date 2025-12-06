Durante la semana pasada, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó oficialmente su informe del Índice de Precios al Consumidor, que dejó ver un nuevo movimiento en la inflación, uno de los indicadores más importantes de la economía.

De acuerdo con el informe, la inflación anual en noviembre de 2025 se ubicó en 5,30 %, 0,10 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Así se mueve la economía en el país. | Foto: Adobe Stock

Este incremento en la inflación, respecto a 2024, dejó dudas respecto a cuáles fueron los bienes que se incrementaron. Entre estos se encuentran los alimentos. Aquí le contamos cómo variaron en las subclases.

¿Qué alimentos subieron y bajaron en comparación con octubre de 2025?

Los alimentos que más subieron entre octubre y noviembre fueron las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, que repuntaron un 0,32 %. A este le sigue la carne de res y derivados, con un 0,95 %. También subieron las papas, un 4,18 %.

En contraste, algunas frutas fueron las que impulsaron la inflación a la baja. Entre estas se encontraron las frutas frescas, con un -5,22 %. También aparece el tomate, con una baja del -16,93 %; la cebolla, con un -9,83 %; la zanahoria, con un -21,04 %; y las hortalizas y legumbres frescas, con un -3,24 %.

Estos son los alimentos más caros y baratos. | Foto: jago - stock.adobe.com

¿Qué alimentos han subido y bajado entre enero y noviembre de 2025?

Respecto a los alimentos que han aumentado en el año corrido, los que más han subido desde el inicio del año son la carne de res y derivados, con un incremento de 8,84 %; las frutas frescas, con un 12,84 %; las comidas preparadas fuera del hogar, con un 6,48 %; y café y productos a base de café, con un 52,20 %.

En contraste, los que más bajaron desde el inicio del año fueron las papas, con una caída del -27,98 %; el arroz, con -5,85 %; y el tomate, con -15,89 %.

¿Qué alimentos han subido y bajado entre noviembre de 2024 y 2025?

Si se analizan las cifras entre 2024 y 2025, se puede detallar que los alimentos que más subieron fueron la carne de res y derivados, con un incremento del 9,14 %. También aparecen las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, con un 7,49 %. El café es el producto que más ha subido, con un 54,15 %.

Así quedó el informe. | Foto: Getty Images