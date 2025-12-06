Suscribirse

Economía

Los alimentos más caros y más baratos del último mes en Colombia: así quedó la inflación de noviembre

Esta fue la variación que impactó en la canasta familiar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 8:19 p. m.
Aunque el índice de Precios al Consumidor (IPC) final de 2024 se conocerá en los próximos días, las proyecciones para 2025 apuntan a una inflación por debajo del 4%.
Este fue el IPC registrado para noviembre. | Foto: Jorge Orozco

Durante la semana pasada, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó oficialmente su informe del Índice de Precios al Consumidor, que dejó ver un nuevo movimiento en la inflación, uno de los indicadores más importantes de la economía.

De acuerdo con el informe, la inflación anual en noviembre de 2025 se ubicó en 5,30 %, 0,10 puntos porcentuales por encima de lo registrado en el mismo periodo del año anterior.

Economia
Así se mueve la economía en el país. | Foto: Adobe Stock

Este incremento en la inflación, respecto a 2024, dejó dudas respecto a cuáles fueron los bienes que se incrementaron. Entre estos se encuentran los alimentos. Aquí le contamos cómo variaron en las subclases.

¿Qué alimentos subieron y bajaron en comparación con octubre de 2025?

Los alimentos que más subieron entre octubre y noviembre fueron las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, que repuntaron un 0,32 %. A este le sigue la carne de res y derivados, con un 0,95 %. También subieron las papas, un 4,18 %.

Contexto: Petro podría enfrentar la negociación del salario mínimo más tensa en su mandato. Debate, en cruce de dardos

En contraste, algunas frutas fueron las que impulsaron la inflación a la baja. Entre estas se encontraron las frutas frescas, con un -5,22 %. También aparece el tomate, con una baja del -16,93 %; la cebolla, con un -9,83 %; la zanahoria, con un -21,04 %; y las hortalizas y legumbres frescas, con un -3,24 %.

Inflación
Estos son los alimentos más caros y baratos. | Foto: jago - stock.adobe.com

¿Qué alimentos han subido y bajado entre enero y noviembre de 2025?

Respecto a los alimentos que han aumentado en el año corrido, los que más han subido desde el inicio del año son la carne de res y derivados, con un incremento de 8,84 %; las frutas frescas, con un 12,84 %; las comidas preparadas fuera del hogar, con un 6,48 %; y café y productos a base de café, con un 52,20 %.

En contraste, los que más bajaron desde el inicio del año fueron las papas, con una caída del -27,98 %; el arroz, con -5,85 %; y el tomate, con -15,89 %.

Contexto: Estas son las razones por las que la Bolsa de Valores de Colombia ha registrado sus niveles más altos en la historia reciente. ¿Qué viene?

¿Qué alimentos han subido y bajado entre noviembre de 2024 y 2025?

Si se analizan las cifras entre 2024 y 2025, se puede detallar que los alimentos que más subieron fueron la carne de res y derivados, con un incremento del 9,14 %. También aparecen las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato, con un 7,49 %. El café es el producto que más ha subido, con un 54,15 %.

Desde el 19 de septiembre y hasta el próximo 16 de octubre, todos los colombianos podrán encontrar descuentos de hasta el 70 por ciento con cualquier medio de pago y del 80 por ciento pagando con Tarjeta Éxito en sus productos favoritos.
Así quedó el informe. | Foto: Getty Images

En contraste, lo que más ha bajado en términos de precios son las papas, con un -28 %; seguido por el arroz, con -6,15 %; el azúcar y otros endulzantes, con -4,84 %; y los huevos, con -1,89 %.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para hoy sábado, 6 de diciembre

2. La tabla de Premier League se apretó con la derrota de Arsenal: Liverpool no pudo con Leeds

3. Esta es la única vez que Ricardo Roa respondió por la compra de lujoso apartamento que lo tiene en aprietos en la Fiscalía

4. Drástico giro podría tomar caso de subteniente asesinada por capitán del Ejército: abogado reveló detalle inesperado

5. Juliana Velásquez apareció en video y rompió en llanto por un delicado tema; expuso situación: “Es una realidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InflaciónIPCAlimentos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.