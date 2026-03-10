Los cuatro colombianos más ricos del mundo en 2026: ¿quiénes son y qué puesto ocupan en la lista Forbes?

El número de ricos en el mundo aumentó en medio de la ola de incremento de grandes fortunas, impulsada en el mundo contemporáneo, en buena medida, por negocios relacionados con la IA.

Así lo reflejan los resultados de la lista Forbes 2026, que la prestigiosa publicación acaba de revelar, mostrando también lo sucedido con las grandes riquezas en Colombia.

Al parecer, políticas fiscales favorables al emprendimiento han promovido el aumento en el número de ricos, con 400 más en comparación con 2025.

Estados Unidos sigue encabezando la lista con el mayor número de multimillonarios, seguido por China en el segundo lugar e India en la tercera posición.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo Foto: Anadolu via Getty Images

Primeros en el mundo

El escalafón evidencia que Elon Musk continúa en el primer lugar, con una fortuna de 838.000 millones de dólares. Este empresario, de 54 años, se desenvuelve en el sector tecnológico y es cofundador de siete empresas, entre ellas Tesla, la gigante productora de automóviles eléctricos. Además, es uno de los líderes mundiales en el negocio de cohetes con su empresa SpaceX, y también es el creador e impulsor de la startup de inteligencia artificial xAI. El segundo lugar a nivel mundial lo ocupa Larry Page, quien fuera uno de los creadores de Google. Actualmente, sigue siendo integrante de la junta directiva y es accionista controlante de la gigante tecnológica. Su fortuna es de 257.000 millones de dólares y tiene 52 años. En la casilla número 3 de la lista global está otro nombre relacionado con Google. Se trata de Sergey Brin, quien amasa una fortuna de 237.000 millones de dólares.

Estos son los 4 colombianos más ricos

La lista Forbes alcanza un récord de 3.428 multimillonarios, entre emprendedores, inversores y herederos de grandes fortunas.

En el caso de Colombia, hay cuatro ciudadanos que figuran entre los primeros lugares.

Jaime Gilinski, controlante de Nutresa Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

Número 1: Jaime Gilinski. Ocupa el puesto 196 a nivel global y el número 1 en Colombia, con una fortuna que asciende a 14.700 millones de dólares. Según Forbes, “construyó uno de los mayores imperios bancarios de Latinoamérica mediante una serie de fusiones y adquisiciones”.

En el perfil que de él hace la famosa publicación, se describe que, en la actualidad, este colombiano está reconstruyendo una antigua base de la Fuerza Aérea estadounidense junto al Canal de Panamá, proyecto que adelanta con los multimillonarios británicos Ian y Richard Livingstone.

Jaime Gilinski tiene un MBA de Harvard, grado que obtuvo en 1980, luego de lo cual trabajó en la división de fusiones y adquisiciones del banco estadounidense Morgan Stanley.

Según el contenido publicado por Forbes, Gilinski tiene su residencia principal en Panamá, pero cuenta con propiedades en Londres, Nueva York, Miami y Colombia.

Igualmente, la publicación destaca que, en 2022, Gilinski adquirió importantes participaciones en el conglomerado colombiano de alimentos Grupo Nutresa y en la firma de servicios financieros Grupo Sura.

David Vélez, cofundador de Nubank, en Colombia, Nu Foto: Pilar Mejia / Getty Images

Número 2: David Vélez. Ocupa el puesto 196 en la lista mundial y el segundo lugar en Colombia, con una fortuna que asciende a 14.500 millones de dólares. Tiene 44 años y es cofundador de Nubank, un banco digital con sede en São Paulo que ofrece tarjetas de crédito, cuentas corrientes y seguros de vida, señala Forbes.

Luis Carlos Sarmiento Angulo, creador del grupo Aval Foto: Fotos Archivo SEMANA

Número 3. Luis Carlos Sarmiento Angulo. Durante años, este banquero ocupó el primer lugar entre los colombianos más ricos de la lista Forbes. En 2026, según la publicación, ocupa el puesto 3 en el país y el 341 en el escalafón global.

Beatriz Dávila de Santo Domingo. Foto: Archivo Semana

Número 4. Beatriz Dávila de Santo Domingo. Se ubica en el puesto 908 de la lista Forbes en el mundo. Está en el cuarto lugar en el país. Tiene 87 años y una fortuna de 4.700 millones de dólares.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.