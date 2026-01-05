Economía

Mauricio Cárdenas propone el “Plan Hermandad” para llevar productos colombianos a Venezuela y activar la economía en Colombia

Por medio de una nueva propuesta, el candidato dio su punto de vista.

Manuel Santiago Sánchez González

6 de enero de 2026, 12:39 a. m.
Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial.
Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial. Foto: Samantha Chavéz

La tensión que se vive en Venezuela y la región tras la operación militar desarrollada por Estados Unidos, el pasado sábado 3 de enero, ha generado diversas propuestas económicas y sociales para buscar un mejor futuro.

¿A cómo está el dólar en Venezuela este lunes 5 de enero del 2026, tras la captura de Nicolás Maduro?

Una de las principales incertidumbres es sobre el futuro que tendrán los mercados en Venezuela y si se podrá garantizar la continuidad de los procesos de abastecimiento de las principales cadenas de supermercados.

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo.
Miles de productos se mueven por la frontera con Venezuela. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En las últimas horas, el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas Santamaría presentó una propuesta dirigida al empresariado colombiano con el objetivo de abastecer a Venezuela de productos esenciales durante su proceso de transición, facilitando así una etapa más estable y humana para los ciudadanos del país vecino.

“Colombia debe empezar a ofrecerle a Venezuela todos los productos de primera necesidad, los alimentos que necesita Venezuela para poder salir de la hambruna que hay en este momento. Colombia debe vender esos productos en Venezuela sin que Venezuela tenga que pagar en el primer año”, señala Cárdenas.

La figura política envió una carta al Gobierno colombiano y a los empresarios del país, en la que propone que Colombia exporte 10.000 millones de dólares en productos colombianos para abastecer el mercado venezolano, especialmente en bienes de la canasta básica familiar.

“Nosotros nos encargamos de financiar a los productores colombianos, para eso están las reservas de Colombia, y Venezuela nos paga después, un primer año sin pagarnos nada, porque el objetivo hoy es mejorar las condiciones de vida, estabilizar a Venezuela, darles un apoyo económico a los venezolanos”, señala Mauricio Cárdenas.

¿En qué consiste el Plan Hermandad?

Cárdenas señala que la iniciativa, denominada Plan Hermandad, plantea que el Gobierno colombiano pague directamente a los productores nacionales, utilizando las reservas con las que cuenta el país, dinamizando así la economía colombiana y protegiendo a las empresas exportadoras.

Los nexos del Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN revelados por SEMANA: estos son los nuevos movimientos de la guerrilla

Por la otra orilla, a Venezuela se le otorgaría un período de un año sin obligación de pago, permitiéndole estabilizar su economía y avanzar en la transición institucional. Posteriormente, Venezuela podría retribuir a Colombia mediante recursos financieros, gas u otros bienes estratégicos.

Economía en Venezuela
La iniciativa ayudaría a la economía de Colombia y Venezuela. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Colombia, al mismo tiempo, vende esos productos; el Gobierno colombiano se los va a financiar. Esa es una de mis propuestas de campaña: el Gobierno colombiano financia a los productores colombianos para que le entreguen los productos a Venezuela y Venezuela nos paga después, un año después, después de que se estabilice la economía venezolana”, puntualizó Cárdenas.

