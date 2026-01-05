Economía

¿A cómo está el dólar en Venezuela este lunes 5 de enero del 2026, tras la captura de Nicolás Maduro?

La moneda ha fluctuado en ese país de manera importante.

Redacción Semana
5 de enero de 2026, 7:27 p. m.
Este es el precio del dólar en Venezuela hoy.
Este es el precio del dólar en Venezuela hoy. Foto: Getty Images

Durante los últimos días, el mundo ha vivido una situación de tensión por cuenta del más reciente movimiento del Gobierno de los Estados Unidos, que decidió entrar con varios helicópteros a Caracas, la capital de Venezuela, para dar captura al dictador Nicolás Maduro, tras casi 13 años de régimen. En una operación minuciosa, el cuerpo de guerra le dio captura tanto al líder de la dictadura como a su esposa, Cilia Flores.

Tras esa situación, han sido varios los movimientos que se han dado tanto en el espectro político como en el económico. Uno de los movimientos al que muchos le han prestado atención es el del dólar, pues esta divisa se ve afectada por los movimientos en la economía.

Dólares / Bolívares
Esta es la tasa del dólar en Venezuela. Foto: Getty Images/iStockphoto

Precio del dólar en Venezuela para este 5 de enero: así se mueve la divisa

Para la fecha, el dólar está fluctuando de manera volátil. El Banco Central de Venezuela presentó su actualización diaria, asegurando que el precio oficial del dólar para la jornada de hoy es de 304,67960000 bolívares.

Dólar cerró en Colombia más barato: precio oficial del 5 de enero

El Banco también presenta el valor de otras monedas en el cambio venezolano, es decir en bolívares. Estos son los precios de las divisas:

  • Lira turca: 7,07949689 bolívares.
  • Rublo ruso: 3,79429485 bolívares.
  • Euro: 357,88579854 bolívares.
  • Yuan chino: 43,57171867 bolívares.
Así se mueve el dólar en Venezuela.
Así se mueve el dólar en Venezuela. Foto: getty images

El Banco central precisa que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

Se acaba un subsidio clave para miles de familias en Colombia

El Banco también presenta las tasas informativas del sistema bancario. Estos son los precios para compra y venta de dólares.

  • BBVA Provincial - Compra: 304,0800 - Venta: 306,2171
  • Banesco - Compra: 304,4768 - Venta: 305,0954
  • Banco Mercantil - Compra: 304,3536 - Venta: 304,4735
  • Banco Exterior - Compra: 301,3700 - Venta: 308,0000
  • Banco Plaza - Compra: 300,8449 - Venta: 304,2709
  • Otras Instituciones - Compra: 300,8116 - Venta: 306,7523
Dólar Venezuela
Este es el valor en el Banco Central. Foto: Getty Images/iStockphoto

Noticias Destacadas