Durante los últimos días, el mundo ha vivido una situación de tensión por cuenta del más reciente movimiento del Gobierno de los Estados Unidos, que decidió entrar con varios helicópteros a Caracas, la capital de Venezuela, para dar captura al dictador Nicolás Maduro, tras casi 13 años de régimen. En una operación minuciosa, el cuerpo de guerra le dio captura tanto al líder de la dictadura como a su esposa, Cilia Flores.

Tras esa situación, han sido varios los movimientos que se han dado tanto en el espectro político como en el económico. Uno de los movimientos al que muchos le han prestado atención es el del dólar, pues esta divisa se ve afectada por los movimientos en la economía.

Precio del dólar en Venezuela para este 5 de enero: así se mueve la divisa

Para la fecha, el dólar está fluctuando de manera volátil. El Banco Central de Venezuela presentó su actualización diaria, asegurando que el precio oficial del dólar para la jornada de hoy es de 304,67960000 bolívares.

El Banco también presenta el valor de otras monedas en el cambio venezolano, es decir en bolívares. Estos son los precios de las divisas:

Lira turca: 7,07949689 bolívares.

7,07949689 bolívares. Rublo ruso: 3,79429485 bolívares.

3,79429485 bolívares. Euro: 357,88579854 bolívares.

357,88579854 bolívares. Yuan chino: 43,57171867 bolívares.

El Banco central precisa que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

El Banco también presenta las tasas informativas del sistema bancario. Estos son los precios para compra y venta de dólares.

BBVA Provincial - Compra: 304,0800 - Venta: 306,2171

Banesco - Compra: 304,4768 - Venta: 305,0954

Banco Mercantil - Compra: 304,3536 - Venta: 304,4735

Banco Exterior - Compra: 301,3700 - Venta: 308,0000

Banco Plaza - Compra: 300,8449 - Venta: 304,2709

Otras Instituciones - Compra: 300,8116 - Venta: 306,7523