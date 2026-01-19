Economía

Ministro Benedetti aseguró que la Nación cubrirá eventuales pérdidas por impuestos de emergencia a tabaco y licor

Este lunes, 19 de enero, el Gobierno se reunió con 16 gobernadores que tienen reparos en el decreto de emergencia.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 6:49 p. m.
Ya finalizó la reunión entre el Gobierno y los 17 gobernadores que se oponen al decreto de emergencia económica.
Ya finalizó la reunión entre el Gobierno y los 17 gobernadores que se oponen al decreto de emergencia económica. Foto: Suministrada a Semana/Adobe Stock/Montaje:SEMANA

Tras varias horas de reunión, finalmente concluyó el encuentro entre el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, y 16 gobernadores que han criticado duramente la declaratoria de emergencia económica que se dio hace poco menos de un mes.

En medio de la reunión, se llevaron a cabo varios acuerdos entre los mandatarios departamentales y el Gobierno. Reconocieron la buena voluntad de la administración de Gustavo Petro y la disposición para avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas de trabajo.

Gobernadores del país se reúnen con el Ministerio de Hacienda para hablar sobre la emergencia económica.
Gobernadores del país se reúnen con el Ministerio de Hacienda para hablar sobre la emergencia económica. Foto: Foto: MinHacienda

El Ministerio de Hacienda, a través de su cuenta de X, detalló que se acordó proyectar una nueva reunión en fecha inmediata. Entre las primeras propuestas, se habló de un control al contrabando, en salvaguarda de ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitación al régimen subsidiado.

Respecto a las asistencias a la reunión, el Ministerio de Hacienda aseguró que en el encuentro estuvieron 16 mandatarios regionales y que el gobernador de Antioquia se hizo presente en la parte final, además de los directivos de la Federación Nacional de Departamentos.

