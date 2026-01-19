Ministro Benedetti aseguró que la Nación cubrirá eventuales pérdidas por impuestos de emergencia a tabaco y licor

Tras varias horas de reunión, finalmente concluyó el encuentro entre el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, y 16 gobernadores que han criticado duramente la declaratoria de emergencia económica que se dio hace poco menos de un mes.

En medio de la reunión, se llevaron a cabo varios acuerdos entre los mandatarios departamentales y el Gobierno. Reconocieron la buena voluntad de la administración de Gustavo Petro y la disposición para avanzar en una evaluación del efecto del recaudo en mesas técnicas de trabajo.

Gobernadores del país se reúnen con el Ministerio de Hacienda para hablar sobre la emergencia económica. Foto: Foto: MinHacienda

El Ministerio de Hacienda, a través de su cuenta de X, detalló que se acordó proyectar una nueva reunión en fecha inmediata. Entre las primeras propuestas, se habló de un control al contrabando, en salvaguarda de ley que reconoce que la erosión de la demanda recae en la nación y la instrucción de la Corte Constitucional de igualar la Unidad de Pago por Capitación al régimen subsidiado.

Respecto a las asistencias a la reunión, el Ministerio de Hacienda aseguró que en el encuentro estuvieron 16 mandatarios regionales y que el gobernador de Antioquia se hizo presente en la parte final, además de los directivos de la Federación Nacional de Departamentos.

Uno de los temas clave que mencionó el ministro del Interior, Armando Benedetti, es el que respecta a los impuestos al licor y tabaco, que es uno de los que más preocupa a los mandatarios locales.

El ministro Benedetti dio declaraciones al final de la reunión. Foto: Ministerio de interior

Detalló que existe un consenso sobre los problemas y que, en caso de que estas cargas tributarias afecten a la Nación, destinada a presupuestos departamentales y municipales, “la Nación asume los que haga falta para cubrir cualquier déficit”.

Declaración del @MinInterior Armando Benedetti a la salida de la reunión Gobierno-gobernadores. pic.twitter.com/WAjCw2I0C9 — MinHacienda (@MinHacienda) January 19, 2026

Además, respecto al reparo de los gobernadores de perder autonomía, indicó que no es así, dada la sentencia 414 de 2012 de la Corte Constitucional, que dice que estos impuestos se pueden tocar en caso de que haya problemas macroeconómicos.