Economía

MinTrabajo señala cuándo se sabrá el salario mínimo de 2026: “Decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre”

El líder de la cartera se refirió a las últimas noticias del aumento del salario para 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

24 de diciembre de 2025, 7:27 p. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo. Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

El país sigue a la espera del anuncio del salario mínimo para el año 2026, tras la alocución presidencial desarrollada en la noche del 23 de diciembre, en la cual se puso sobre la mesa el concepto de “salario mínimo vital”. El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que el decreto saldría a la luz entre el 29 y el 30 del presente mes.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presidió el inicio de las conversaciones.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presidió el inicio de las conversaciones. Foto: Colprensa

“El porcentaje no lo puedo anunciar todavía porque estamos construyendo el decreto. El decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre y, como lo indicó y lo ordenó el presidente de la República, esta vez, por primera vez además, vamos a incorporar el concepto de salario vital y móvil, o salario mínimo vital y móvil, que está en la Constitución Nacional en el artículo 53”, destacó Sanguino.

Por otra parte, el líder de la cartera defendió la importancia del concepto de mínimo vital, señalando que el modelo que se tendría con el salario mínimo de 2026 es utilizado en diversos países del mundo.

Daniel Quintero salió a mercar en medio de discusión del salario mínimo y terminó sorprendido por lo que pudo comprar: “Nadie muestra”

Es un concepto acogido y construido en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que, como todos sabemos, es un organismo tripartito: están trabajadores, empresarios y gobiernos de más de 170 países, y ese concepto, pues, vamos a, digamos, incorporarlo también teniendo en cuenta otras variables como la inflación causada, la inflación esperada, la productividad, el crecimiento económico, la tasa de desempleo, la contribución del trabajo al PIB, y eso nos dará un resultado final que yo creo que será una de las mejores noticias que hayan recibido los trabajadores y trabajadoras de Colombia en el último tiempo, junto con la reforma laboral”.

Macroeconomía

Dólar termina más barato en Colombia este 24 de diciembre: precio oficial de la jornada

Macroeconomía

Cambio importante que deben hacer personas con Sisbén para 2026: ojo porque pueden perder subsidios

Macroeconomía

Desde este 25 de diciembre, trabajadores nocturnos ganarán más dinero: aumenta el recargo tras reforma laboral

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 24 de diciembre

Macroeconomía

Dólar amanece este 24 de diciembre más barato: precio oficial para hoy

Macroeconomía

Grupo Aval, de Sarmiento Angulo, anuncia impacto para miles de clientes: esto pasará con uno de sus bancos

Macroeconomía

Gobierno Petro anuncia un “nuevo salario mínimo vital”: ¿de qué se trata la medida?

Política

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

Macroeconomía

Salario mínimo 2026 subirá con base en tres criterios, adelantó Petro, previo a emitir el decreto

Macroeconomía

MinTrabajo, Antonio Sanguino, se pronuncia sobre el aumento del salario mínimo: “Esta noche habrá señales”

Gobierno Petro anuncia un “nuevo salario mínimo vital”: ¿de qué se trata la medida?

¿En qué consiste el concepto de mínimo vital?

Este concepto busca que las personas que reciban por su trabajo el salario mínimo puedan garantizar unas condiciones mínimas de vida digna. De manera adicional, que puedan asumir los costos diarios y contar con la posibilidad de acceder a diversos bienes y servicios.

“Revisando los gastos reales de más de 87 mil hogares colombianos de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares del Dane, eso significa que la plata debe alcanzar para que una familia de cuatro personas cubra en dignidad sus gastos básicos: comer, tener un techo, educar a sus hijos, tener salud, transporte y lo esencial del mes. Nada más, lo mínimo para vivir en dignidad. Cuando sumaron todo, encontraron que una familia de cuatro personas necesita 2.982.960 pesos al mes para vivir dignamente. Luego preguntaron cuántas personas trabajan en ese hogar”, complementó el ministro por medio de su cuenta de X.

Mas de Macroeconomía

Salario mínimo 2026

MinTrabajo señala cuándo se sabrá el salario mínimo de 2026: “Decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre”

aranceles EEUU Dólar

Dólar termina más barato en Colombia este 24 de diciembre: precio oficial de la jornada

Afiliados del Sisbén deberán pagar para mantener la atención médica.

Cambio importante que deben hacer personas con Sisbén para 2026: ojo porque pueden perder subsidios

Las mujeres cada vez ocupan más roles de liderazgo en la industria de la seguridad privada.

Desde este 25 de diciembre, trabajadores nocturnos ganarán más dinero: aumenta el recargo tras reforma laboral

Dólar Dólares

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 24 de diciembre

Dólar cerró en Colombia

Dólar amanece este 24 de diciembre más barato: precio oficial para hoy

Luis Carlos Sarmiento Angulo, creador del grupo Aval

Grupo Aval, de Sarmiento Angulo, anuncia impacto para miles de clientes: esto pasará con uno de sus bancos

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Gobierno Petro anuncia un “nuevo salario mínimo vital”: ¿de qué se trata la medida?

Gustavo Petro y algunos integrantes del gabinete ministerial, en la alocución, previo a la Navidad.

Salario mínimo 2026 subirá con base en tres criterios, adelantó Petro, previo a emitir el decreto

Salario mínimo 2026

MinTrabajo, Antonio Sanguino, se pronuncia sobre el aumento del salario mínimo: “Esta noche habrá señales”

Noticias Destacadas