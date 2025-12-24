MinTrabajo señala cuándo se sabrá el salario mínimo de 2026: “Decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre”

El país sigue a la espera del anuncio del salario mínimo para el año 2026, tras la alocución presidencial desarrollada en la noche del 23 de diciembre, en la cual se puso sobre la mesa el concepto de “salario mínimo vital”. El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que el decreto saldría a la luz entre el 29 y el 30 del presente mes.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presidió el inicio de las conversaciones. Foto: Colprensa

“El porcentaje no lo puedo anunciar todavía porque estamos construyendo el decreto. El decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre y, como lo indicó y lo ordenó el presidente de la República, esta vez, por primera vez además, vamos a incorporar el concepto de salario vital y móvil, o salario mínimo vital y móvil, que está en la Constitución Nacional en el artículo 53”, destacó Sanguino.

#EnDesarrollo “El decreto se hará público entre el 29 y el 30 de diciembre. Esta vez vamos a incorporar el concepto de salario vital”, aseguró el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, sobre el aumento del salario mínimo para el 2026. pic.twitter.com/QqK8weVKV3 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 24, 2025

Por otra parte, el líder de la cartera defendió la importancia del concepto de mínimo vital, señalando que el modelo que se tendría con el salario mínimo de 2026 es utilizado en diversos países del mundo.

“Es un concepto acogido y construido en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, que, como todos sabemos, es un organismo tripartito: están trabajadores, empresarios y gobiernos de más de 170 países, y ese concepto, pues, vamos a, digamos, incorporarlo también teniendo en cuenta otras variables como la inflación causada, la inflación esperada, la productividad, el crecimiento económico, la tasa de desempleo, la contribución del trabajo al PIB, y eso nos dará un resultado final que yo creo que será una de las mejores noticias que hayan recibido los trabajadores y trabajadoras de Colombia en el último tiempo, junto con la reforma laboral”.

¿En qué consiste el concepto de mínimo vital?

Este concepto busca que las personas que reciban por su trabajo el salario mínimo puedan garantizar unas condiciones mínimas de vida digna. De manera adicional, que puedan asumir los costos diarios y contar con la posibilidad de acceder a diversos bienes y servicios.

Muchos hablan del salario vital y móvil, pero ¿qué es? No es un invento ni un capricho: es el espejo de lo que necesita una familia para vivir con dignidad. Hemos avanzado en el salario mínimo con este Gobierno del presidente @petrogustavo, pero aún le estamos debiendo al pueblo… pic.twitter.com/zNzZ0yGsSL — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) December 1, 2025

“Revisando los gastos reales de más de 87 mil hogares colombianos de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares del Dane, eso significa que la plata debe alcanzar para que una familia de cuatro personas cubra en dignidad sus gastos básicos: comer, tener un techo, educar a sus hijos, tener salud, transporte y lo esencial del mes. Nada más, lo mínimo para vivir en dignidad. Cuando sumaron todo, encontraron que una familia de cuatro personas necesita 2.982.960 pesos al mes para vivir dignamente. Luego preguntaron cuántas personas trabajan en ese hogar”, complementó el ministro por medio de su cuenta de X.