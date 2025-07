En su momento, los recursos los ponía el sector. Hay una ley aprobada que dice que por cada manifiesto de carga se debe entregar un dinero que va al fondo de reposición de vehículos. Lo mismo ocurre cuando se compra un camión y se paga el 15 % como derecho de matrícula (valor de la factura antes de IVA). Esa plata va a ese fondo de reposición. Es decir, los recursos no los pone el gobierno sino el sector.

En cuanto a lo que menciona, de una sobreoferta de camiones, no es que haya exceso de vehículos, lo que hay es falta de carga.

Históricamente, cuando aumenta el número de camiones en el país es porque la economía está creciendo, porque nadie compra un vehículo de carga para guardarlo en la casa. Una economía como la nuestra, si no crece entre 2,5 y 3 % está estancada. Una economía así lo que genera es pérdidas, porque vienen temas de devaluación, no productividad. Entonces no es que existan muchos camiones, sino que tenemos una falta de producción de la economía.