“No más zonas grises con la minería. Colombia debe tomar decisiones sobre sus recursos naturales”: Juan Camilo Nariño, líder de ACM

El debate alrededor de la minería sube de temperatura en el congreso del sector que adelanta el gremio de las empresas que se dedican a esa actividad.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), hizo una invitación a aprovechar el momento coyuntural, en el cual el país estará metido de lleno en elecciones, con congresistas en las regiones y precandidatos presidenciales escuchando a la gente, para hacer lo que llamó “activismo público” a la hora de hablar de los recursos naturales, porque el país tiene el 97 % del territorio sin explorar, y el mensaje hasta ahora es ‘no’ a ese peldaño tan clave para esta rama de la economía.