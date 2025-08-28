Suscribirse

Minería

“No más zonas grises con la minería. Colombia debe tomar decisiones sobre sus recursos naturales”: Juan Camilo Nariño, líder de ACM

Lanzó la invitación al activismo de lo público en el escenario de las elecciones, para ejercer posición frente a los temas que preocupan.

Redacción Economía
28 de agosto de 2025, 3:43 p. m.
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería- ACM
Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

El debate alrededor de la minería sube de temperatura en el congreso del sector que adelanta el gremio de las empresas que se dedican a esa actividad.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), hizo una invitación a aprovechar el momento coyuntural, en el cual el país estará metido de lleno en elecciones, con congresistas en las regiones y precandidatos presidenciales escuchando a la gente, para hacer lo que llamó “activismo público” a la hora de hablar de los recursos naturales, porque el país tiene el 97 % del territorio sin explorar, y el mensaje hasta ahora es ‘no’ a ese peldaño tan clave para esta rama de la economía.

Congreso de minería
Congreso de minería | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Noticia en desarrollo...

