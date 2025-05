“Pan para hoy y hambre para mañana”, dura crítica de Cámara Colombo Americana a decreto de retención en la fuente de MinHacienda

La directiva gremial criticó que el Gobierno tomara la decisión de expedir el mencionado decreto, el 572 del 28 de mayo, que entra a regir a partir de este jueves 29 de mayo, porque, afectará gravemente a las empresas. “Sin caja no hay empresa”, dijo Lacouture, en relación con que ahora el sector privado pagará mucho más en retención en la fuente , lo que le corta las alas a las empresas en la actualidad, justo cuando se requiere que pongan el pedal para la reactivación.

La presidenta de AmCham agregó que “sin empresa no hay empleo. Sin empleo no hay ingresos. Y sin ingresos, no hay país”.