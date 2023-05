Petroleras más grandes en Colombia aseguran que reservas de petróleo alcanzarían menos años a los esperados por el Gobierno Petro

El Gobierno del presidente, Gustavo Petro, ha insistido con fuerza sobre la construcción de la hoja de ruta de la transición energética que ya algunos países en Europa ya tienen claro, sin embargo, expertos en la materia en el país advierten que Colombia no la tiene fácil, pues el sector de los hidrocarburos es uno de los que más genera riqueza para el país, y debe existir un equilibrio entre la construcción de ese cambio sin que afecte la economía.

Precio del petróleo - Foto: BTG Pactual

De manera que para finales de mayo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicará el informe consolidado de reservas de Colombia al 2022, del que seguro empresarios del sector y el gobierno tomarán en cuenta para dicho camino del futuro de la transformación energética en el país.

De ese reporte, se conocerá para cuánto tiempo alcanzan las petróleo y gas natural, datos claves para el Gobierno nacional pueda definir si se firmarán o no nuevos contratos de exploración y producción, pero es de recordar que el Ministerio de Minas, en cabeza de Irene Vélez, jefe de esta cartera, ha manifestado que no es necesario firmas nuevos contratos porque las reservas alcanzarían en un periodo de 2037 a 2042.

Petroleras más grandes en Colombia aseguran que la reservas de petróleo alcanzarían menos años - Foto: Getty Images

La ministra Vélez ha mantenido su férrea posición y no duda en hacerla pública cada vez que puede. En el pasado Foro Económico Mundial de Davos advirtió: “Decidimos que desde la administración Petro no vamos a conceder más contratos de exploración de gas y de petróleo”.

Por su parte, la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), dice que es importante no detener la exploración y producción de hidrocarburos, porque es posible que el país pierda ingresos importantes, lo que podría tener un impacto negativo en la economía.

Ahora bien, teniendo en cuenta este panorama, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), en diferentes oportunidades ha explicado cuales son las categorías de las reservas y como estas deben ser tenidas en cuenta para definir hasta qué periodo alcanzan.

Primero están las reservas probadas, que tienen un 90 % de probabilidades de extraerse del subsuelo, luego aparecen las reservas probables con un 50 % de posibilidades, y las reservas posibles, con solo un 10 % de probabilidad de convertirse en barriles producidos.

“A nivel internacional, las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas, y cosa distinta son los recursos contingentes, es cuando tienes una información que te permite saber qué petróleo y qué gas hay, pero no lo has logrado cuantificar ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento; entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos, por ejemplo, gas hasta el año 2037″, explicó Francisco Lloreda, presidente de la ACP a SEMANA en meses anteriores.

Por su parte, petroleras como: Ecopetrol, Parex Resources, Gran Tierra Energy, Frontera Energy y Canacol Energy, antes que salga el informe general de la ANH, han revelado individualmente como están su reservas.

Y aseguran que el año pasado que aumentaron sus reservas probadas, pero así mismo registraron disminuciones en la proyección de estas mismas para que alcancen durante los próximos años, todo porque se reportó un aumento en el consumo de hidrocarburos.

La entidad financiera también dio a conocer sus proyecciones en torno a cómo cerraría el precio del petróleo, en la referencia Brent, para este 2023. - Foto: Tomado del informe "Un camino nublado hacia el equilibrio" de Bancolombia.

¿Qué dicen los reportes?

Parex Resources: logró aumentar sus barriles pero ahora alcanzan para menos años. Las reservas probadas (130,6 mbpe) pasaron de 6,9 a 6,6 años, reservas probables mientras que las (200,7 mbpe) tienen una vida de 10,1 años.

Frontera Energy: Las reservas son menores a las que tenía al 31 de diciembre de 2021 tanto en barriles como en años. Las probadas bajaron 10 por ciento a 98,5 mbpe (7,4 años), mientras que las probables registraron una disminución de 6,1 por ciento y sumaron 156,8 mbpe (11,6 años). La mayoría de estos barriles están en los bloques Quifa y CPE-6.

Gran Tierra Energy: Sus reservas probadas (83,6 mbpe), probables (130,1 mbpe) y posibles (182,6 mbpe) aumentaron el año pasado, pero disminuyeron su vida a 7, 11 y 15 años, respectivamente.