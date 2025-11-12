Planifique sus gastos porque cierran los bancos en esta fecha; todas las entidades financieras permanecerán inactivas por esta razón

Con la llegada de las semanas finales de 2025, las personas del país alistan sus pagos y trámites correspondientes para concluir el calendario actual con todas las obligaciones financieras al día.

Sin embargo, en las próximas semanas las entidades bancarias del país no tendrán atención a causa de los festivos que se celebrarán en la nación. El primero de estos será el lunes 17 de noviembre, día en el cual se conmemora la Independencia de Cartagena, y el segundo, el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.

Las entidades financieras no tendrán atención en los próximos días. | Foto: SEMANA

Como ya es costumbre en el país, en esas fechas las entidades no prestarán atención presencial en las sucursales con las que cuentan. Por otra parte, los servicios a través de billeteras digitales y canales virtuales seguirán activos.

Además, las personas podrán acceder a las líneas de atención para resolver cualquier inconveniente relacionado con sus productos financieros.

Fechas finales del año

Por el momento, los bancos y entidades financieras no han confirmado los días en los cuales no se prestará atención presencial a nivel nacional por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Por lo general, el 25 de diciembre y el 1 de enero las sucursales no operan, dejando disponibles únicamente los trámites esenciales por medio de las aplicaciones móviles.

El 25 de diciembre, la mayoría de bancos del país no tendrán atención presencial. | Foto: 123RF

No obstante, se recomienda que las personas consulten con sus entidades los horarios establecidos para fin de año y planifiquen con anticipación sus pagos y transferencias, a fin de evitar contratiempos por los cierres programados.

¿Qué puede hacer durante los días sin atención presencial?

Para evitar inconvenientes, los expertos del sistema financiero recomiendan que, durante las fechas señaladas, las personas anticipen el pago de servicios o retiren dinero en efectivo en los cajeros automáticos antes de los mantenimientos programados.

Además, gracias a las nuevas opciones que ofrece el sistema financiero, es posible enviar dinero en cuestión de segundos a otras entidades, lo que facilita realizar operaciones con anticipación.

Por medio de las apps o billeteras digitales, las personas podrán realizar los trámites durante los días en las que no se tenga atención física. | Foto: Getty Images

Se debe advertir que las personas no deben utilizar servicios ofrecidos por desconocidos para la realización de transacciones, con el fin de evitar fraudes o robos de información.

Por otra parte, las entidades retomarán su atención en los días hábiles posteriores a los feriados, por lo cual las personas podrán realizar sus trámites de manera habitual a través de los canales que ofrecen las instituciones financieras del país.