Economía

Precio del euro: la moneda inicia la semana con precio a la baja

La divisa es fundamental para las operaciones en otras naciones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

16 de febrero de 2026, 3:48 p. m.
En SEMANA le contamos cuál es su precio para este 16 de febrero.
En SEMANA le contamos cuál es su precio para este 16 de febrero. Foto: NurPhoto via Getty Images

El euro es una de las monedas más importantes del mundo, al ser la única divisa oficial de la eurozona. La moneda tiene ciertas ventajas para particulares, empresas y economías de los países que la utilizan.

Es por ello que muchos le hacen seguimiento a la divisa y a su cotización diariamente; aquí, le contamos cuál es su precio para este 16 de febrero.

Precio del euro: la divisa cierra el miércoles 11 de febrero con alza en su valor
Billetes euros.
La moneda ha fluctuado su valor en los últimos días. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante tener en cuenta que los precios de tasa de cambio del euro son definidos por el Banco de la República. Para este 16 de febrero, la cotización del euro se encuentra en $ 4.335.

Así creció la economía colombiana en 2025. Esta fue la cifra que estuvo por debajo de la expectativa de analistas del Banco de la República

El euro tiene uno de los mercados financieros mejor integrados y, por tanto, más eficientes, además de una mayor influencia en la economía mundial.

Macroeconomía

Expresidente Iván Duque califica de ‘torpeza’ del gobierno la imposición de inversión forzosa a bancos

Macroeconomía

Dólar en la jornada del lunes 16 de febrero bajo la modalidad ‘next day’; este es el valor en las casas de cambio

Macroeconomía

El juego político con el salario mínimo: la sesión extra de la comisión salarial terminó. El alza quedaría en 23,7 %

Macroeconomía

Crecimiento menor al esperado y caída de la inversión llevan a analistas a bajar proyecciones para 2026

Macroeconomía

Así creció la economía colombiana en 2025. Esta fue la cifra que estuvo por debajo de la expectativa de analistas del Banco de la República

Macroeconomía

Suspensión del salario mínimo 2026: ¿Un nuevo decreto podría subir aún más del 23 %?

Macroeconomía

Estabilidad en el dólar en Colombia por festivo en Estados Unidos

Macroeconomía

Precio del euro: la divisa cerró la semana con tendencia marcada al alza

Macroeconomía

Precio del euro: la moneda cerró a la baja en la tarde del jueves 12 de febrero

Macroeconomía

Precio del euro: la divisa cierra el miércoles 11 de febrero con alza en su valor

Es importante tener en cuenta que los precios del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más reciente.

Es fundamental que, antes de invertir en euros, se analicen los movimientos recientes de la moneda, pues esto permitirá a los interesados determinar si se trata de un buen momento para realizar una compra significativa de esta divisa.

Billetes Euros
Este es el precio de la divisa. Foto: Getty Images

Ventajas de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: aunque la zona euro ha enfrentado retos, el euro sigue siendo una de las principales monedas de reserva mundial. Su estabilidad relativa frente a otras monedas lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar a largo plazo.
  • Diversificación de cartera: ahorrar en euros permite diversificar los activos fuera de la moneda local, lo que agrega una capa extra de protección contra las fluctuaciones económicas y del tipo de cambio en el país de origen.
  • Acceso a mercados europeos: tener ahorros en euros puede facilitar el acceso a oportunidades de inversión y mercados financieros en la eurozona, lo que permite aprovechar el crecimiento económico de Europa y ampliar la diversificación de su portafolio de inversiones.
  • Facilidad para transacciones internacionales: el euro es una moneda ampliamente aceptada en transacciones internacionales. Ahorrar en euros puede evitar los costos y complicaciones de conversión al hacer negocios o viajar a países que usan esta moneda como oficial.

Más de Macroeconomía

Iván Duque

Expresidente Iván Duque califica de ‘torpeza’ del gobierno la imposición de inversión forzosa a bancos

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.

Dólar en la jornada del lunes 16 de febrero bajo la modalidad ‘next day’; este es el valor en las casas de cambio

Rueda de prensa sobre salario mínimo

El juego político con el salario mínimo: la sesión extra de la comisión salarial terminó. El alza quedaría en 23,7 %

Crecimiento económico

Crecimiento menor al esperado y caída de la inversión llevan a analistas a bajar proyecciones para 2026

Piedad Urdinola, directora del Dane

Así creció la economía colombiana en 2025. Esta fue la cifra que estuvo por debajo de la expectativa de analistas del Banco de la República

Salario minimo

Suspensión del salario mínimo 2026: ¿Un nuevo decreto podría subir aún más del 23 %?

Este pago forma parte de una serie de medidas adoptadas para mitigar los efectos de la inflación y apoyar a los hogares más vulnerables.

Estabilidad en el dólar en Colombia por festivo en Estados Unidos

Crecimiento económico

Impulsada por el consumo y el gasto público, así habría crecido la economía colombiana en 2025

Jaime Dussán Presidente de Colpensiones

¿Pensionados de Colpensiones deben preocuparse tras fallo que suspende salario mínimo? Responde Jaime Dussán en SEMANA

Noticias Destacadas