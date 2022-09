Rudolf Hommes advierte de amenazas para el café y el cacao colombianos

La promesa de una agricultura sostenible, que no deforesta o que no usan trabajo infantil, puede terminar siendo negativa para países productores de alimentos naturales como Colombia, pues la respuesta estaría en comida producida en laboratorio, lo que tendría inmensos impactos en el campo y generaría una desventaja competitiva para el país, al no contar con esa tecnología.

Esta advertencia la hizo exministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien a través de un trino advirtió que: “Se está incubando una amenaza para las exportaciones futuras de café y chocolate. Los están produciendo en laboratorios en Europa y USA y los venden con el gancho de que no provienen de cultivos que deforestan y emplean niños”.

Su trino llega en momentos en que los altos precios de las materias primas agrícolas, en particular del café, están impulsando una mayor cantidad de áreas sembradas, al tiempo que Colombia se está especializando en los mercados internacionales como un gran productor de cacao orgánico, con certificación de origen y especialmente en zonas afectadas por la violencia, en donde ha servido como sustitución de cultivos ilícitos.

Entre enero y junio, Colombia exportó 34.561 millones de dólares, 59,8 % más que un año atrás. De ese monto, 7.070 millones fueron de productos agrícolas, alimentos y bebidas.

Datos de la Federación de Cafeteros indican que, el precio del grano cerró el viernes 9 de septiembre en el mercado de Nueva York en 2,31 dólares por libra, lo que en pesos implica 2,4 millones de pesos por una carga de 125 kilos, uno de los precios internos más altos de la historia.

Casi todo el café que se produce en el país es exportado, especialmente a naciones como Estados Unidos. Según los gremios, se trata de un buen momento que vive el país, ya que el precio internacional se ha mantenido por niveles superiores a 2 dólares la libra.

Agosto fue un buen mes para el sector, ya que se presentó un incremento del 4 % en la producción. Se pasó de 915.000 sacos el año pasado, a 949.000 en el 2022, según la Federación de Cafeteros.

A pesar de eso, se ha registrado una baja en la producción del grano en los últimos 12 meses, en los que se contrajo en un 4%. Según el gremio, eso se debe a la temporada de lluvias que ha afectado las cosechas en varias regiones del país.

Aun así, el país ha venido teniendo buenos indicadores. Brasil es el principal productor del mundo, pero Colombia había estado reinando el mercado recientemente por dificultades relacionadas al invierto en las cosechas de ese país.

Más allá de los mercados internacionales, los caficultores también están a la espera de lo que se aprueba en la reforma tributaria del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Alertan que con lo contemplado en la iniciativa se podrían generar mayores costos en la producción, lo que elevaría el precio a los consumidores.

En medio de las alertas que hizo Cambio Radical, que se declaró partido en independencia, encontraron que en las derogatorias, se anularía el artículo 66-1 del Estatuto Tributario, lo que ocasionaría que se genere ese incremento. El punto hace referencia a la eliminación de la deducción del 40 % de costos de mano de obra, lo que podría impactar toda la cadena de producción.

“Esa reforma, al quitar el 40 % deducible para los costos de los cafeteros, hace que tenga que pagar más impuestos, es casi un aumento de casi 35.000 pesos sobre la arroba que hoy está en 250.000 pesos. Es decir, va a llegar a casi los 300.000 pesos la arroba de café. Con esta reforma tributaria se va a encarecer también el café, como también otros productos de la canasta familiar”, alertó el senador Carlos Abraham Jiménez, de esa bancada.