Un cartel de Maduro, el símbolo que sacó David Luna al exponer sus propuesta política en el congreso de mineros. ¿Qué quiso decir?

“Yo me llamo David Luna y quiero ser quien soy, no Bukele ni ningún otro, y necesitamos vacaciones de Petro”, esas fueron algunas de las frases con las que David Luna, precandidato presidencial, salpicó a varios de los actores que hacen parte de la contienda electoral, de cara a los comicios del próximo año.

Luna, quien fue entrevistado por Yesid Lancheros, director de SEMANA, ha entrado en la tendencia de crear simbolismos a través de vallas y disfraces para enviar sus mensajes, llevó un cartel de Nicolás Maduro, alrededor del cual, piensa que si Colombia tiene 60 mil hectáreas sembradas es con la complicidad de Maduro para sacarla.

Los tres grandes proyectos

Al ser cuestionado sobre sus tres grandes proyectos, dijo que su prioridad sería recuperar el control territorial y desamarrarle las manos a la Fuerza Pública, porque, según su perspectiva, “la incorporación de la Policía y el Ejército viene bajando, porque los instrumentalizaron”.

En su tónica de enviar mensajes con sus expresiones, dijo que no es partidario de “dar balín” como proponen otros precandidatos.

Confesó que ya completó 500.000 firmas, de las 700.000 que debe lograr para llegar a la candidatura con el respaldo popular. En ese contexto,