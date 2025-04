¿Cómo calcular la prima de mitad de año?

¿Quiénes tienen derecho a la prima?

Todos los trabajadores vinculados mediante contrato laboral (tanto a término fijo como indefinido) tienen derecho a recibir la prima, sin importar si trabajan tiempo completo o medio tiempo. No aplica para contratistas independientes que prestan servicios por honorarios sin vínculo laboral.

¿Cuándo se paga la prima de servicios?

¿Cómo se calcula la prima de mitad de año?

¿Qué pasa si el trabajador tuvo licencias o ausencias?

Si el empleado tuvo ausencias no remuneradas (como licencias no pagas), esas no se cuentan como días trabajados y deben restarse del total. En cambio, las incapacidades pagadas por la EPS o licencias de maternidad sí se consideran como tiempo laborado.