¿Cuánto cuesta una entrada a Tomorrowland 2025 en pesos colombianos?

Asistir a un concierto es una de las metas principales de todos los amantes a la música, pero si a esto se le suma la posibilidad de ir a uno de los eventos con mayor historia y tradición de la cultura, el sueño adquiere mayores retos y sacrificios.

Tomorrowland, uno de los festivales de música más famosos, cuenta con una serie de artistas de talla mundial que llaman la atención de los amantes de géneros como el tecno y el rock a nivel mundial. La próxima edición se desarrollará en Brasil, dándole la posibilidad a miles de colombianos de asistir a uno de los objetivos de su lista de sueños por cumplir.

El evento se desarrolla en diversas locaciones. | Foto: cortesía Breakfast Live

“Del 10 al 12 de octubre, el mítico tema Tomorrowland convertirá el hermoso Parque Maeda de Itu, São Paulo, en un destino mágico en lo alto del horizonte, con la encantadora belleza natural de Brasil como telón de fondo. Los asistentes disfrutarán de las impresionantes actuaciones de más de 150 de los mejores artistas electrónicos del mundo en 6 fascinantes escenarios”, señalan los organizadores.

Costo de las entradas

La compra de las entradas se debe realizar por medio del portal web del evento, el cual detalla los pases para cada día del mismo y en combo, este último tendrá la entrada para todos los escenarios y en sus diferentes franjas horarias.

El costo va desde los 670 reales brasileños hasta los 1.160, en pesos colombianos las cifras van desde los 700 hasta el millón de pesos. Hay que añadir que se puede cobrar una serie de impuestos y de cargos a las compras internacionales y a las donaciones que realiza el evento para sus fundaciones a nivel regional.

Tomorrowland Core 2025 | Foto: cortesía Tomorrowland Core / Breakfast Live

Se debe añadir que los organizadores cuentan con entradas VIP, con un costo superior a los 2.000 y 3.000 reales. Sin embargo, estas se encuentran agotadas en el perfil oficial del festival.

“Tomorrowland Brasil no se responsabiliza de los posibles impuestos de importación adicionales cobrados por cada país. En caso de que se produzca algún cargo de este tipo, la responsabilidad del pago recaerá en el comprador principal. Si su pulsera no puede enviarse debido a que los datos introducidos durante la inscripción/compra son incorrectos, no se reembolsarán los gastos de envío y deberá recogerla en el mostrador de recogida de pulseras el día del festival”, señalan los organizadores.