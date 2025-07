De la duda a la confianza: vender sin miedo

Durante mucho tiempo, Baltasar intentó vivir de su marca personal. Probó distintos formatos, invirtió en cursos, publicó contenido con regularidad y trató de aplicar lo que había aprendido. Aunque lograba generar cierta atención, algo se quedaba corto: la venta no llegaba. La dificultad no estaba en atraer personas, sino en convertir ese interés en decisiones concretas.

“Cuando empecé a usar una estructura, no solo vendí más. Me sentí mejor con lo que estaba haciendo”, dice.

“Muchas veces, el problema no es que no saben vender. Es que no entrenan. No repasan lo que hacen, no ajustan. Y eso los hace dudar”, suele decir.