¿Pueden sancionarlo por colgar la ropa en el balcón de su casa?

En Colombia, no existe una ley nacional que prohíba explícitamente tender ropa en los balcones. No obstante, en propiedades sometidas al régimen de propiedad horizontal es decir, edificios o conjuntos residenciales con zonas comunes y administración compartida se aplican las normas contenidas en la Ley 675 de 2001.

Por otro lado, en viviendas individuales o casas que no están bajo un régimen de propiedad horizontal, la situación cambia. Al no haber un reglamento común que regule ese tipo de conductas, colgar ropa en balcones, patios o terrazas no constituye en principio una conducta sancionable, siempre que no se generen afectaciones a los vecinos, como goteos sobre otras propiedades o invasión del espacio ajeno.