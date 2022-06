La historia del operador de telefonía móvil que nació en una sala de internet en Cauca

Doble Click, que opera desde hace 17 años en Popayán y sus alrededores con servicios de telecomunicaciones, aprovecha su relevo generacional y el buen momento por el que pasa la compañía para ampliar su oferta de servicios; ahora los colombianos cuentan con + Click, marca que tiene servicio móvil.

El ingeniero Alejandro Muñoz, gerente de Doble Click, le comentó a SEMANA, lo satisfecho que está por este paso; pues cabe destacar que ahora ofrecen paquetes de voz y datos en prepago que se ajustan al bolsillo de los ciudadanos.

“Esta línea de telefonía móvil fue creada por ingenieros oriundos de Popayán, un orgullo para el departamento del Cauca. Tenemos una gran satisfacción por haberle dado forma a este servicio, además porque mucha gente cree en nosotros”, aseguró Muñoz, quien expresó que entran a un mercado competitivo, pero están seguros que su portafolio de servicios, planes y tecnología de última generación les permiten marcar la diferencia.

Asimismo, aseguró que este es un logro inmenso para el departamento, pues las noticias del Cauca, por lo general, resultan desalentadoras, sin embargo, Alejandro Muñoz insiste en que no solo buscan rentabilidad, sino también desarrollo económico para esta zona del país.

Alejandro Muñoz, Gerente de Doble Click, compañía de telefonía móvil, líder en los departamentos de Cauca y Nariño. - Foto: Cortesía Doble Click

“Sobre todo, buscamos generar credibilidad en este sector, la cual es muy compleja, muy complicada; incluso, recuerdo cuando empezamos, que tuvimos que tocar muchas puertas en diferentes oportunidades para que pudieran ser abiertas. Pero hay muchas ideas de negocios en la región que tienen esa dificultad, por eso nosotros sacamos una línea de negocio que es un canal de televisión en esta región, además de medios digitales para promocionar muchos emprendimientos”, destacó.

Con esta idea, Muñoz dice que desde Doble Click le apuestan al desarrollo colectivo, trabajo con el que buscan cambiarle la imagen que en Colombia existe del Cauca.

“Queremos que los caucanos nos sintamos orgullosos de pertenecer a esta región. Que detrás del Cauca hay ideas de negocios que son innovadoras y que permiten transformar la sociedad, ese es el objetivo principal”, manifestó.

También recordó a los emprendedores que apenas inician este álgido camino, pero a la vez satisfactorio, que con esfuerzo, dedicación y disciplina se puede crear empresa en el Cauca.

“Inicié hace 17 años con una salsa de Internet, tenía tres computadores: uno era mío, el cual usaba de mi labor como docente, los otros dos me los prestaron, un primo y un vecino, respectivamente. Abrí el negocio en el barrio Modelo de Popayán. Después solicité el servicio de Internet a los operadores que habían en su momento, pero ninguno me lo quiso prestar; aún así no me rendí y después de tres intentos logré que me lo instalaran”, contó.

Luego, la compañía que hoy en día se conoce como Doble Click logró consolidarse con 25 salas de Internet en Popayán, Pasto y el norte de Nariño. Además, bajo esta marca generaron una tarjeta de fidelización al cliente, lo que permitía a sus usuarios hacer uso de la sala de Internet en el lugar que desearan.

“Como eran bastantes salas, pasamos a interconectarlas por antenas y contratar un canal grande de Internet. Así logramos sacar las licencias pertinentes y logramos alianzas importantes con operadores a nivel nacional”, recordó Alejandro, gerente de Doble Click.

De esa manera, desde hace 14 años conectan al 90% de empresas del Cauca (alcaldías, hospitales de Nariño, conjuntos residenciales, etc.) Además desarrollaron una red propia desde Popayán hasta Nariño, lo que les ha permitido apoyar proyectos del Ministerio Nacional y del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS).

“Fuimos de los primeros en incursionar en fibra óptica. Es de resaltar que quitamos la energía convencional e implementamos energía solar, hace aproximadamente ocho años; por este caso de éxito, tuvimos un reconocimiento de la Embajada Británica”, afirmó.

Por otra parte, Mauricio Echeverry, Gerente de cuenta de Suma Móvil, empresa aliada de Doble Click manifestó que + Click es la materialización de un proyecto con una oferta convergente para servir brindando el mejor servicio a sus a usuarios.

“Este plan está siendo parte de nuestro ecosistema disminuyendo así la brecha digital y atendiendo las necesidades de conexión de grandes comunidades de Colombia. Para nosotros generar una alianza con este operador tan importante, marca un precedente en el desarrollo de proyectos en el territorio”, dijo.

Además añadió: “estamos convencidos que Doble Click tiene todo el potencial para seguir creciendo y entregar el mejor servicio con el profesionalismo que se caracteriza, esto apoyado en su equipo de colaboradores que siempre han brindado la mejor disposición y compromiso para cumplir con todos los requerimientos”, dijo.

Finalmente, indicó que desde Suma Móvil, están comprometidos con el crecimiento de todos los operadores. “Como se ha mencionado en los últimos meses, venimos creciendo y agrupando un número importante de aliados que confiaron en nuestra solución. Nuestra estrategia sigue siendo la misma, vamos a seguir apoyando las diferentes compañías que quieran tener su propio OMV (Operador Móvil Virtual) con los mayores niveles de flexibilidad, autonomía e independencia en la gestión y operación del servicio”, concluyó.