Estudiar en el Sena: esta es la edad mínima y los requisitos que debe cumplir

En un mundo en constante movimiento, cada vez son más las personas que buscan nuevos horizontes y enfoques profesionales, por lo que los estudios tecnificados se han hecho más populares. Muchos buscan programas cortos, pero efectivos para aprender distintas habilidades y diversificar su hoja de vida.

En medio de este proceso, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tiene un papel fundamental, al ofrecer distintos programas de estudio de manera gratuita y, en muchos casos, en modalidad virtual, con diferentes facilidades para terminarlos exitosamente.

Estos son los requisitos que exige la entidad. | Foto: Sena

Aunque muchos están pensando en inscribirse a uno de estos programas, lo cierto es que tienen dudas respecto a las edades permitidas y otros temas logísticos. Aquí, le resolvemos algunas de estas preguntas.

Respecto a la edad, es importante tener en cuenta que existen dos casos. En el primero, que son los programas esenciales, los aspirantes deben tener mínimo 16 años para aplicar. En el segundo, que son los programas virtuales, los aspirantes deben tener mínimo 14 años.

De otro lado, si usted se pregunta respecto a una edad máxima para inscribirse a los cursos, no existe tal restricción en la entidad, por lo que los adultos mayores pueden hacerlo sin problemas.

El Sena ofrece buenas alternativas. | Foto: Sena

Entre los requisitos para poder inscribirse, tenga en cuenta que debe estar en Colombia con una residencia legal, como persona natural. Debe presentar un documento de identificación válido, como la tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o de extranjería.

También debe cumplir los requisitos académicos del programa, como haber aprobado el último año de escolaridad exigido, además de contar con habilidades básicas de informática y tener conexión a internet y un dispositivo apto para tomar las clases.

Debe tener un correo electrónico personal para registrarse en la plataforma del Sena.

Es recomendable siempre revisar los requisitos de cada programa, pues puede variar la documentación solicitada.