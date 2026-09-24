Formación internacional y socioemocional transforma la educación escolar en Colombia

La formación de competencias globales y habilidades socioemocionales ha ampliado la manera en que se entiende la educación escolar en Colombia. Aprender otros idiomas, comprender diferentes culturas, desarrollar pensamiento crítico y contar con herramientas para reconocer y gestionar las emociones son capacidades que complementan el conocimiento académico.

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En el Valle del Cauca, Arboleda School incorporó hace tres décadas referentes internacionales a su propuesta educativa mediante un enfoque que integró el bachillerato internacional, el trilingüismo y RULER, modelo socioemocional desarrollado por el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale.

RULER parte del desarrollo de cinco habilidades para comprender y gestionar las emociones: reconocerlas, comprenderlas, nombrarlas, expresarlas y regularlas. Su aplicación busca fortalecer la conciencia emocional y las relaciones con otros, así como brindar herramientas para afrontar situaciones que requieren autonomía y toma de decisiones.

Arboleda School. Foto: Arboleda School / API

Estas competencias complementan el enfoque del bachillerato internacional, que promueve la investigación, el pensamiento crítico y la autonomía, incorporando la dimensión emocional a las capacidades necesarias para aprender y desenvolverse en diferentes contextos.

En los últimos años, alrededor de 600 estudiantes egresados de la institución han continuado sus trayectorias académicas y profesionales en diferentes países y áreas. Entre ellos se encuentra Germán Vargas, quien actualmente trabaja en la Organización de las Naciones Unidas en Etiopía.

“Arboleda School nació hace 30 años con el propósito de construir un colegio que pudiera reconocer y acompañar a cada niño desde su singularidad, respetando sus ritmos, talentos y formas de aprender. Desde entonces, hemos entendido que educar es, ante todo, cuidar y formar seres humanos, y que las familias son nuestros grandes aliados en ese proceso. Esa mirada nos ha permitido transformarnos sin perder nuestra esencia, incorporando el bilingüismo, nuevas metodologías y una formación socioemocional que atraviesa toda la experiencia escolar. Siempre hemos querido preparar a nuestros estudiantes para desarrollar las habilidades, la autonomía y la sensibilidad que necesitan para aportar a la sociedad y al mundo”, explica Margarita Valenzuela, directora de preescolar.

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Este trabajo se complementa con un Learning Center integrado por profesionales de psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional, que acompaña las necesidades particulares de los estudiantes durante sus procesos de aprendizaje y desarrollo. Además, mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos, el colegio articula diferentes áreas del conocimiento alrededor de situaciones y retos reales. En matemáticas, implementa Innovamat, una metodología que fortalece la comprensión, el razonamiento y el pensamiento matemático.