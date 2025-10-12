Suscribirse

¿En busca de trabajo? Esta es su oportunidad en Bogotá: megaferia de empleo abre 15.000 vacantes

La jornada será el 17 de octubre, con entrada gratuita e inscripción previa obligatoria.

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

12 de octubre de 2025, 10:49 p. m.
El currículum vitae es fundamental en el proceso de búsqueda de empleo.
El curriculum vitae es fundamental en el proceso de búsqueda de empleo | Foto: Getty Images/iStockphoto

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) organizan una nueva edición de la ‘Megaferia de Empleo’ en Corferias, con cerca de 15.000 vacantes para todo tipo de perfiles: desde bachilleres hasta tecnólogos y profesionales.

El evento será el viernes 17 de octubre y la entrada será gratuita, pero requiere inscripción previa. La feria reunirá a más de 150 empresas de sectores como tecnología, salud, logística, manufactura, comercio y servicios.

Contexto: ¿Busca trabajo como psicólogo? Múltiples empresas están contratando hoy

La idea es que en un solo día las personas puedan postularse, recibir orientación y, en algunos casos, avanzar en procesos de selección con entrevistas y valoraciones médicas.

¿Qué debe llevar?

La organización dispuso cuatro franjas horarias para controlar el aforo y optimizar las citas:

  • 7:00-9:00 a. m.
  • 9:00-11:00 a. m.
  • 11:00-1:00 p. m.
  • 2:00-4:00 p. m.

Para asistir, es obligatorio registrarse en el formulario oficial y seleccionar la franja que mejor le convenga.

Es importante tener en cuenta que lo ideal sería llevar varias hojas de vida impresas y el documento de identidad; en muchos puestos solicitan poder iniciar procesos el mismo día.

La inscripción se realiza en la página de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: la sección de la ‘Megaferia’ contiene el formulario, un video explicativo para la elaboración de la hoja de vida y las instrucciones para agendar su ingreso a Corferias.

Tras completar el registro recibirá la confirmación por correo. Hay que evitar anotarse en páginas no oficiales; la SDDE es la autorizada para cualquier trámite.

La Feria de Empleo ‘Más Empleos Cali’ reunió a empresas de sectores clave como transporte, seguridad, comercio, salud y atención al cliente, ofreciendo 1500 vacantes para facilitar el acceso a empleo formal en la ciudad. Fotos Raúl Palacios / El Pais.
La Megaferia ofrece diferentes horarios para que pueda asistir. | Foto: Raúl Palacios

Las plazas anunciadas cubren perfiles variados: jóvenes, personas con formación técnica y tecnológica, profesionales, y también convocan a mayores de 50 años. Las empresas participantes reportan vacantes en áreas operativas y administrativas, atención al cliente, salud, logística, comercio y tecnología, entre otras.

Además de las ofertas, el evento ofrece puntos de acompañamiento para orientación laboral —revisión de hoja de vida y coaching básico de entrevista— y pruebas técnicas o medidas en sitio.

No todas las vacantes implican contratación inmediata: para muchas hay procesos posteriores. Por eso, conviene presentarse con disposición para entrevistas, documentos al día y referencias, si las tiene.

El Distrito ha promovido las ‘megaferias’ como parte de la estrategia para reactivar el empleo y reducir la informalidad, en un momento en el que persisten los retos laborales locales.

Contexto: Trabajo estable en Colombia: revise las vacantes activas

La SDDE enmarca la feria dentro de programas como ‘Talento Capital’ y otras rutas de intermediación y formación que buscan articular oferta y demanda. Las páginas del distrito mantienen listados actualizados de vacantes y cursos de formación.

