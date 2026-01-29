Vacantes en Medellín ofrecen salarios desde 5 millones de pesos: conozca cómo postularse

Las expectativas salariales se han convertido en un factor decisivo para muchos profesionales al momento de buscar empleo, y Medellín concentra actualmente una oferta de vacantes con remuneraciones desde los $5 millones de pesos mensuales. Estas oportunidades están dirigidas a perfiles que buscan dar un salto en su carrera, asumir nuevos retos o mejorar sus condiciones laborales.
En este tipo de convocatorias, las organizaciones suelen priorizar trayectorias profesionales sólidas, dominio técnico y competencias como la toma de decisiones, la adaptabilidad y el trabajo colaborativo. Además, contar con una hoja de vida clara, actualizada y alineada con el perfil requerido puede marcar la diferencia durante el proceso.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados en estas oportunidades pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil y, una vez completado el registro, postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.
Médico general
Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR
Salario: 5.500.000
Se busca un(a) profesional comprometido(a) para integrarse al equipo de consulta externa, brindando atención de calidad a pacientes en entornos dinámicos y bien estructurados.
Responsabilidades:
- Atender pacientes en consulta externa general.
- Realizar valoraciones clínicas, diagnósticos y seguimiento de patologías comunes.
- Coordinar con especialistas y otros servicios para la continuidad del tratamiento.
- Registrar adecuadamente la historia clínica.
Requerimientos:
- Título profesional en medicina general.
- Experiencia mínima de 1 año en consulta externa o atención ambulatoria.
- Certificación vigente en soporte vital básico (BLS) y deseable soporte vital avanzado (ACLS).
- Excelentes habilidades de comunicación y orientación al paciente.
- Disponibilidad para trabajar en turnos diurnos.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Director administrativo y financiero
Empresa: Dra Skin
Salario: 8.000.000 a 9.000.000
En este cargo será el responsable de garantizar la integridad de la información financiera, liderar procesos de control interno y asegurar eficiencia en los recursos.
Responsabilidades:
- Gestionar la planeación presupuesto y proyecciones financieras de la empresa.
- Liderar el proceso de formulación seguimiento y control presupuestal.
- Elaborar modelos de costos y análisis de rentabilidad.
- Diseñar e implementar controles internos para proteger los activos de la compañía.
- Evaluar riesgos financieros y operativos proponiendo planes de mitigación.
- Coordinar auditorías internas y externas.
- Supervisar la administración del flujo de caja inversiones y obligaciones financieras.
- Asegurar la disponibilidad de recursos para la operación.
- Optimizar las relaciones con bancos y proveedores financieros.
- Supervisar procesos administrativos compras estratégicas y control de gastos.
- Asegurar el cumplimiento de políticas internas y estándares corporativos.
- Proveer información financiera clave para la toma de decisiones.
- Preparar informes ejecutivos para la alta gerencia.
Requerimientos:
- Título profesional en administración de empresas, finanzas, economía o áreas afines.
- Especialización o maestría en finanzas, auditoría o control de gestión (deseable).
- Mínimo 5 años de experiencia en roles financieros o de control interno.
- Dominio avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.
- Habilidades de liderazgo pensamiento crítico y gestión del cambio.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Analista de negocio
Empresa: Tuya
Salario: 5.286.000
Como analista de negocio con énfasis en datos tendrá la misión de desarrollar y ejecutar estrategias innovadoras y de alto impacto que generen valor para los clientes, asegurando la fidelización y mantenimiento con su producto.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar estrategias que generen valor al cliente.
- Construir casos de negocio que garanticen el retorno de inversión.
- Mantener una escucha constante a las necesidades del cliente.
- Realizar análisis detallado de datos para generar hipótesis.
- Generar ideas innovadoras basadas en las necesidades del cliente.
- Optimizar el presupuesto asignado.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en: análisis de bases de datos preferiblemente en SQL, construcción financiera de casos de negocio.
- Conocimiento en mercadeo relacional.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Coordinador/a de pauta digital
Empresa: American Eagle
Salario: 6.000.000
El propósito del cargo es planear, ejecutar y optimizar la estrategia de pauta digital de la marca American Eagle / G-Star RAW, garantizando el cumplimiento de objetivos de tráfico, conversión y ventas, a través de campañas pagas en diferentes plataformas digitales, alineadas con el posicionamiento y la estrategia comercial.
Responsabilidades:
- Administrar presupuestos de pauta y asegurar la optimización del ROI.
- Analizar métricas clave (CTR, CPA, ROAS, conversiones, tráfico, ventas).
- Proponer estrategias de adquisición, remarketing y retención.
- Coordinar campañas con los equipos de marketing, e-commerce, diseño y agencias externas.
- Realizar reportes de resultados y presentarlos a los líderes del área.
- Implementar pruebas A/B y mejoras continuas en creatividades y audiencias.
- Mantenerse actualizado/a en tendencias de marketing digital y performance.
- Planear y ejecutar campañas de pauta digital en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads y otras plataformas.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación, Ingeniería Comercial o afines.
- Experiencia mínima de 2 a 4 años en manejo de pauta digital (preferiblemente en retail, moda o e-commerce).
- Conocimiento avanzado en Meta Business Manager y Google Ads.
- Manejo de herramientas de analítica (Google Analytics, Data Studio o similares).
- Capacidad analítica, orientación a resultados y toma de decisiones basada en datos.
- Buen relacionamiento, comunicación asertiva y trabajo en equipo.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Jefe de mercadeo
Empresa: Estudio de Moda S.A.S
Salario: 5.718.000 a 6.748.000
En este cargo su reto será liderar y ejecutar la estrategia de mercadeo de las marcas Kipling y Superdry, asegurando su posicionamiento en todos los canales, el uso eficiente del presupuesto y una activación comercial alineada con los objetivos de las marcas.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar estrategias de mercadeo basadas en análisis de información y desempeño comercial.
- Garantizar la coherencia de las marcas en todos los puntos de contacto y canales.
- Identificar oportunidades de mejora en inventario a partir del análisis de ventas y rotación de producto.
- Usar herramientas como CRM y analítica descriptiva y predictiva para potenciar resultados.
- Liderar estrategias de visual y arquitectura de marca para mejorar atracción y UPT.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Administración de Empresas, Publicidad, Comunicación, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Experiencia mínima de 4 años en cargos similares.
- Nivel de inglés B2.
- Manejo de presupuesto.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.