Vacantes en Medellín ofrecen salarios desde 5 millones de pesos: conozca cómo postularse

Las expectativas salariales se han convertido en un factor decisivo para muchos profesionales al momento de buscar empleo, y Medellín concentra actualmente una oferta de vacantes con remuneraciones desde los $5 millones de pesos mensuales. Estas oportunidades están dirigidas a perfiles que buscan dar un salto en su carrera, asumir nuevos retos o mejorar sus condiciones laborales.

En este tipo de convocatorias, las organizaciones suelen priorizar trayectorias profesionales sólidas, dominio técnico y competencias como la toma de decisiones, la adaptabilidad y el trabajo colaborativo. Además, contar con una hoja de vida clara, actualizada y alineada con el perfil requerido puede marcar la diferencia durante el proceso.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados en estas oportunidades pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil y, una vez completado el registro, postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades activas.

Médico general

Empresa: Instituto del Corazón - Grupo ICOR

Salario: 5.500.000

Se busca un(a) profesional comprometido(a) para integrarse al equipo de consulta externa, brindando atención de calidad a pacientes en entornos dinámicos y bien estructurados.

Responsabilidades:

Atender pacientes en consulta externa general.

Realizar valoraciones clínicas, diagnósticos y seguimiento de patologías comunes.

Coordinar con especialistas y otros servicios para la continuidad del tratamiento.

Registrar adecuadamente la historia clínica.

Requerimientos:

Título profesional en medicina general.

Experiencia mínima de 1 año en consulta externa o atención ambulatoria.

Certificación vigente en soporte vital básico (BLS) y deseable soporte vital avanzado (ACLS).

Excelentes habilidades de comunicación y orientación al paciente.

Disponibilidad para trabajar en turnos diurnos.

¿Cumple con los requisitos?

Director administrativo y financiero

Empresa: Dra Skin

Salario: 8.000.000 a 9.000.000

En este cargo será el responsable de garantizar la integridad de la información financiera, liderar procesos de control interno y asegurar eficiencia en los recursos.

Responsabilidades:

Gestionar la planeación presupuesto y proyecciones financieras de la empresa.

Liderar el proceso de formulación seguimiento y control presupuestal.

Elaborar modelos de costos y análisis de rentabilidad.

Diseñar e implementar controles internos para proteger los activos de la compañía.

Evaluar riesgos financieros y operativos proponiendo planes de mitigación.

Coordinar auditorías internas y externas.

Supervisar la administración del flujo de caja inversiones y obligaciones financieras.

Asegurar la disponibilidad de recursos para la operación.

Optimizar las relaciones con bancos y proveedores financieros.

Supervisar procesos administrativos compras estratégicas y control de gastos.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y estándares corporativos.

Proveer información financiera clave para la toma de decisiones.

Preparar informes ejecutivos para la alta gerencia.

Requerimientos:

Título profesional en administración de empresas, finanzas, economía o áreas afines.

Especialización o maestría en finanzas, auditoría o control de gestión (deseable).

Mínimo 5 años de experiencia en roles financieros o de control interno.

Dominio avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.

Habilidades de liderazgo pensamiento crítico y gestión del cambio.

¿Cumple con los requisitos?

Analista de negocio

Empresa: Tuya

Salario: 5.286.000

Como analista de negocio con énfasis en datos tendrá la misión de desarrollar y ejecutar estrategias innovadoras y de alto impacto que generen valor para los clientes, asegurando la fidelización y mantenimiento con su producto.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias que generen valor al cliente.

Construir casos de negocio que garanticen el retorno de inversión.

Mantener una escucha constante a las necesidades del cliente.

Realizar análisis detallado de datos para generar hipótesis.

Generar ideas innovadoras basadas en las necesidades del cliente.

Optimizar el presupuesto asignado.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en: análisis de bases de datos preferiblemente en SQL, construcción financiera de casos de negocio.

Conocimiento en mercadeo relacional.

¿Cumple con los requisitos?

Coordinador/a de pauta digital

Empresa: American Eagle

Salario: 6.000.000

El propósito del cargo es planear, ejecutar y optimizar la estrategia de pauta digital de la marca American Eagle / G-Star RAW, garantizando el cumplimiento de objetivos de tráfico, conversión y ventas, a través de campañas pagas en diferentes plataformas digitales, alineadas con el posicionamiento y la estrategia comercial.

Responsabilidades:

Administrar presupuestos de pauta y asegurar la optimización del ROI.

Analizar métricas clave (CTR, CPA, ROAS, conversiones, tráfico, ventas).

Proponer estrategias de adquisición, remarketing y retención.

Coordinar campañas con los equipos de marketing, e-commerce, diseño y agencias externas.

Realizar reportes de resultados y presentarlos a los líderes del área.

Implementar pruebas A/B y mejoras continuas en creatividades y audiencias.

Mantenerse actualizado/a en tendencias de marketing digital y performance.

Planear y ejecutar campañas de pauta digital en Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads y otras plataformas.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Publicidad, Comunicación, Ingeniería Comercial o afines.

Experiencia mínima de 2 a 4 años en manejo de pauta digital (preferiblemente en retail, moda o e-commerce).

Conocimiento avanzado en Meta Business Manager y Google Ads.

Manejo de herramientas de analítica (Google Analytics, Data Studio o similares).

Capacidad analítica, orientación a resultados y toma de decisiones basada en datos.

Buen relacionamiento, comunicación asertiva y trabajo en equipo.

¿Cumple con los requisitos?

Jefe de mercadeo

Empresa: Estudio de Moda S.A.S

Salario: 5.718.000 a 6.748.000

En este cargo su reto será liderar y ejecutar la estrategia de mercadeo de las marcas Kipling y Superdry, asegurando su posicionamiento en todos los canales, el uso eficiente del presupuesto y una activación comercial alineada con los objetivos de las marcas.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias de mercadeo basadas en análisis de información y desempeño comercial.

Garantizar la coherencia de las marcas en todos los puntos de contacto y canales.

Identificar oportunidades de mejora en inventario a partir del análisis de ventas y rotación de producto.

Usar herramientas como CRM y analítica descriptiva y predictiva para potenciar resultados.

Liderar estrategias de visual y arquitectura de marca para mejorar atracción y UPT.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración de Empresas, Publicidad, Comunicación, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia mínima de 4 años en cargos similares.

Nivel de inglés B2.

Manejo de presupuesto.

¿Cumple con los requisitos?

