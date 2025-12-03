Finanzas

Colpensiones alerta a sus usuarios por posibles casos de estafas en el país; así actúan criminales

Por medio de los canales de atención del fondo de pensiones se puede reportar cualquier anomalía.

4 de diciembre de 2025, 12:36 a. m.