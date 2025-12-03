Suscribirse

Finanzas

Colpensiones alerta a sus usuarios por posibles casos de estafas en el país; así actúan criminales

Por medio de los canales de atención del fondo de pensiones se puede reportar cualquier anomalía.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

4 de diciembre de 2025, 12:36 a. m.
Los ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas de engaño con mensajes que simulan comunicaciones oficiales.
Colpensiones alertó a sus usuarios por mensajes de texto | Foto: Getty Images

Tener una pensión es una de las principales metas de miles de personas en el país. Al completar los trámites requeridos por cada uno de los fondos de pensiones, las personas logran acceder a las mesadas que les garantizan una vida próspera.

Colpensiones, en los últimos días, lanzó una advertencia a los miles de usuarios con los que cuenta en el país. Por medio de sus redes sociales, destacó que estarían llegando mensajes y correos electrónicos con beneficios que no existen.

No te dejes engañar por mensajes, correos o enlaces externos que prometen beneficios. La única forma es por las fuentes oficiales”, destacó Colpensiones.

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.
Los delincuentes buscan acceder a los datos personales de los pensionados. | Foto: 123RF
Contexto: Colpensiones: bajo estas condiciones podrían suspender su pensión

Los usuarios de Colpensiones están recibiendo mensajes de texto o correos por WhatsApp en los que se solicita información personal o bancaria para acceder a supuestos beneficios ofrecidos por la entidad. Al suministrar sus datos o ingresar a los enlaces enviados, las personas terminan siendo víctimas de bandas delincuenciales.

Colpensiones recuerda que, a través de sus canales oficiales de atención, los usuarios pueden verificar la veracidad de cualquier oferta que reciban. Además, en sus oficinas presenciales se brinda asesoría a quienes no manejan medios digitales o han tenido algún tipo de dificultad.

Por medio de los canales de atención se puede reportar los casos de estafa. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Recomendaciones para los usuarios de Colpensiones:

  • Comunicarse con Colpensiones ante cualquier duda o sospecha.
  • No entregar información clave a terceros.
  • No ingresar a enlaces desconocidos o a ofertas comerciales que no provengan de comercios legales.
  • No aceptar colaboración de terceros que se hagan pasar por usuarios de las entidades financieras.
  • Reportar ante las autoridades cualquier tipo de estafa.
Contexto: Colpensiones advierte: este es el plazo final para cambiar de régimen si tiene más de 700 semanas cotizadas

Consultas de extractos o de sus productos

Colpensiones destaca que las personas interesadas en conocer los beneficios disponibles o la información actual de sus productos financieros pueden hacerlo a través de su portal web, siguiendo los pasos indicados en cada sección:

  1. Ingresar al sitio web oficial de Colpensiones: www.colpensiones.gov.co.
  2. Acceder al portal de servicios en línea.
  3. Registrarse, en caso de no tener cuenta, o iniciar sesión con el usuario y la contraseña.
  4. Una vez dentro del portal, se podrá descargar el reporte detallado de la historia laboral, donde se incluyen las semanas cotizadas, los empleadores y los períodos en los que se realizaron aportes.
  5. En caso de encontrar algún tipo de inconsistencia, se podrá realizar la corrección por medio de las opciones que brinda la página web.

Noticias relacionadas

Noticias Destacadas

