¿Cuáles precauciones se deben tomar al utilizar un cajero?

Uno de los principales errores que cometen los usuarios de servicios bancarios cuando utilizan un cajero electrónico es aceptar la ayuda de desconocidos.

Pese a que los ATM son bastante amigables con respecto a su uso, algunos usuarios pueden tener problemas para utilizarlos. Estos inconvenientes son aprovechados por personas inescrupulosas que, con el pretexto de ayudar, aprovechan la oportunidad para robar información valiosa o dinero.

En ese sentido, la red de cajeros de Servibanca permanentemente refuerza una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes al momento de utilizar este servicio.

En primer lugar, es importante inspeccionar el cajero con el fin de confirmar que no existen elementos extraños. En caso de hallar algún elemento que parezca adulterado se debe reportar de inmediato con el centro de atención del operador del servicio del cajero automático, para evitar posibles fraudes.

También hay precauciones que pueden parecer obvias pero que no todos cumplen. Las más importantes son no permitir que otros visualicen la clave personal, no aceptar ayuda de desconocidos y no retirarse del cajero sin haber finalizado la transacción.

Además, añade Servibanca, si se es abordado por algún extraño mientras se está realizando una transacción, lo mejor es retirarse del cajero automático y asegurarse de terminar la operación presionando la tecla “Cancelar”.

Además, sugiere cambiar de clave frecuentemente y no utilizar contraseñas predecibles, como la fecha de nacimiento, las placas del carro o los números de la cédula. No se debe escribir la clave al respaldo de la tarjeta débito o crédito, ni en otro documento que pueda estar al alcance de los delincuentes.

En cuanto a Servibanca, la compañía señala que nunca contacta a los usuarios de su red de cajeros para solicitar información de sus productos, por ningún medio de comunicación como mensajes de texto, llamadas al celular o correos electrónicos. Finalmente, Servibanca advierte que jamás envía por correo electrónico enlaces que redireccionen a sitios web.

La Universidad Nacional encontró que los algoritmos diseñados por medio de inteligencia artificial (AI) -apoyados por modelos estadísticos- ayudarían a predecir y prevenir estos fraudes. - Foto: Cajero automático

Inteligencia artificial para evitar robos

Las recomendaciones arriba citadas son relevantes si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en 2020 se presentaron en Colombia más de 2.315 robos en cajeros automáticos. Uno de los métodos de hurto más utilizados fue el llamado ‘cambiazo’, con el que los delincuentes bloquean el ATM (generalmente obstruyendo la lectora de tarjetas) y le cambian la tarjeta al usuario.

En este sentido, una investigación de la Universidad Nacional encontró que los algoritmos diseñados por medio de inteligencia artificial (AI) -apoyados por modelos estadísticos- ayudarían a predecir y prevenir estos fraudes.

“Una red neuronal artificial -sistema de conexiones diseñado por medio de la programación y el modelamiento estadístico-, en este caso de tipo convolucional y siamés, permite reconocer a las personas y objetos en los videos y comparar todos los datos. Con este sistema se pudieron predecir hasta en un 86,7% los fraudes en cajeros automáticos ejecutados mediante el modus operandi del cambiazo. A su vez, pronosticó con gran precisión cuando no lo es, con un porcentaje cercano al 95%”, concluyó la investigación.