En la temporada navideña, algunos consejos para cuidar la casa o el vehículo

Llegaron las festividad de final de año, así como las vacaciones, una fecha en la que muchas personas van a reuniones o salen de viaje, por lo cual sus viviendas quedan solas y los hurtos aumentan.

Por tal motivo, algunos expertos dan recomendaciones para cuidad su hogar o su automóvil en caso de viajes.

Por ejemplo, Marco Arenas, Country Manager de Liberty Seguros, aseveró que hay que asegurarse de dejar todas las puertas y ventanas de su casa cerradas y con los seguros bien puestos.

Igualmente, no debe dejar objetos de valor a la vista y guardar todo bajo llave o ponerlo en un lugar menos visible. Además, con los sistemas y cámaras de seguridad de la actualidad, podrá monitorear su casa desde donde se encuentre.

Servicios y vecinos

También es recomendable, cerrar los registros de agua, luz y gas, para así evitar así sufrir daños y accidentes como inundaciones e incendios.

Si se quiere, también puede alertar a sus vecinos o autoridades, decirle a un vecino de confianza que va a salir para que este pueda detectar cualquier anormalidad que se presente en su vivienda; y si ve personas sospechosas rondando por el barrio de su domicilio, avisar a la policía.

La energía

Por otra parte, la manipulación indebida de las redes de distribución de energía en Bogotá y Cundinamarca se presentan en gran medida por contacto de elementos extraños con los cables de energía de media y baja tensión , y el 61% de los incidentes se presentan por hechos de vandalismo y robo de infraestructura.

Particularmente, durante diciembre, los accidentes eléctricos suelen presentarse por conexiones ilegales directas a la red de energía para instalar alumbrados navideños, por instalación de objetos de decoración navideña muy cerca a los cables de energía o por contacto con las redes de energía durante las fiestas de navidad y año nuevo.

En Bogotá, las principales localidades en las que se presentan en mayor medida los accidentes eléctricos son Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y en Cundinamarca, Soacha, Girardot y Zipaquirá. Particularmente en 2022, se han registrado 59 eventos en total por contacto con la infraestructura eléctrica de los cuales 13 tuvieron un desenlace fatal, 37 reportaron heridos y en 9 no hubo lesionados.

Por tal motivo, Francisco Messen, gerente de mantenimiento y operación de Enel Grids, dio algunas recomendaciones para evitar los accidentes.

Por un lado, no ingresar a instalaciones eléctricas como subestaciones o cámaras subterráneas sin autorización del operador de la red y respetar las distancias de seguridad con respecto a la infraestructura de energía, sobre todo al momento de pensar en una construcción.

Tampoco debe manipular los medidores de energía y denunciar las conexiones ilegales; no tocar las redes eléctricas con materiales metálicos ni permitir que los niños lo hagan mientras juegan en terrazas o ventanas.

Si se va a realizar una construcción o se va a trabajar en la fachada de una edificación, se debe respetar la distancia de seguridad que son 2.30 metros. Asimismo, asegurarse de que los andamios no toquen las redes eléctricas; 0 no intentar bajar elementos que se enreden en los cables de energía de Media o Baja Tensión

Si se encuentra una conexión expuesta o un cable caído, no manipularlo, conservar la distancia y reportar inmediatamente a través de la línea de emergencia 115 disponible 24 horas a través de cualquier teléfono móvil.

Así mismo mismo, según Messen, “recomendamos a nuestros clientes tener especial cuidado en estas épocas en que los niños están en casa, en donde la instalación de las decoraciones en los hogares y barrios se hace cada vez más común, para no acercarse a la red y garantizar la seguridad de todos”.

Si va en auto

De otro lado, si se va a viajar en esta época, Arenas recomienda asegurarse de controlar la velocidad y mantener la distancia. Se debe estar atento a los límites de velocidad y obedecerlos ayuda a disminuir los riesgos.

Igualmente, mantener una distancia prudencial con el auto que va delante previene choques.

Hay que tener en cuenta que utilizar cinturones de seguridad es el medio más efectivo para reducir las lesiones graves y la muerte; por eso, hay que asegurarse que todos los ocupantes del vehículo se abrochen el cinturón en cada viaje.

También debe realizar mantenimiento preventivo del automóvil y verificar que todo esté vigente, pues cualquier falla mecánica puede ser la causante de un accidente en la vía.

Por tal motivo, es necesario chequear con frecuencia algunos aspectos del vehículo como frenos, llantas, niveles de aceite y gasolina, el tablero del carro, la temperatura, la velocidad, las luces y los retrovisores y es importante tener la revisión tecno mecánica antes de cada viaje por carretera.

Finalmente, ser precavido y no consuma sustancias que afecten la conducción. Quitar la vista de la carretera, aunque sea por un segundo puede ser decisivo, por eso es prioridad estar atentos al conducir, siempre tener la atención en el carril, no atender el celular mientras maneja, evitar manipular en exceso los dispositivos del vehículo, trata de no comer o fumar mientras maneja.