Es una de las monedas más caras del mundo, y solo existen ocho ejemplares. Su valor alcanza los 9 millones de pesos

El mercado de monedas y billetes antiguos ha adquirido gran fuerza en los últimos años. Por medio de diversas subastas, los coleccionistas han logrado conseguir ejemplares con gran valor económico e histórico.

Hay que señalar que la numismática es una disciplina que estudia las monedas y billetes, junto a sus procesos de fabricación y la época en la cual fueron emitidos en los mercados a nivel mundial.

Los valores aumentan por medio de los errores en la fabricación de las monedas. | Foto: Getty Images

Por medio de los análisis se puede comprobar la importancia de los ejemplares y si cuentan con elementos que los hagan únicos y que aumenten su valor.

Una de las monedas con mayor valor en el mercado de los coleccionistas es el centén segoviano. Esta moneda de origen español era entregada por los monarcas del país ibérico a las personas que eran reconocidas por la corte. Actualmente, solo existen ocho ejemplares de la misma, y su valor, según expertos del mercado, puede alcanzar los dos millones de euros.

La moneda cuenta con diversas figuras que representan la corona española, y en una de sus caras aparece la inscripción “Felipe III por la gracia de Dios”, la cual era utilizada en la época de su acuñación para destacar el poder de los monarcas.

A pesar de que la misma no contaba con ningún valor comercial, tenerla significaba que las labores realizadas o el linaje de su familia eran admirados por las personas más cercanas a la corona real.

Con el paso de los años, algunos de los ejemplares existentes han caído en manos de coleccionistas o reposan en museos para destacar su importancia.

Importancia de las monedas españolas

El mercado de monedas en España tiene una gran relevancia debido a la historia que se cuenta a través de ellas. Periodos en los cuales se han presentado conflictos armados o la era del dictador Franco encabezan las listas de monedas más buscadas por los coleccionistas del mundo.

Junto a esto, uno de los elementos que más valor da a las monedas son los errores en los procesos de acuñación. Los ejemplares deben pasar por una serie de análisis para determinar su veracidad.