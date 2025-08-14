Suscribirse

Mundo

La extraña moneda de 2.000 años de antigüedad que fue encontrada de casualidad en una excavación; vale una fortuna

Un experto encontró la moneda durante las excavaciones en el Jardín Arqueológico de Jerusalén.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

14 de agosto de 2025, 9:55 p. m.
La extraña moneda de 2000 años de antigüedad
La extraña moneda de 2000 años de antigüedad. | Foto: Facebook. AntiquitiesEN

La noticia del descubrimiento de una rara moneda de bronce fue noticia cuando la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), anunciaron que la moneda perteneció a los judíos rebeldes durante el cuarto año de la Gran Revuelta contra los romanos.

Contexto: En un clima de debate sobre ética y museos, el MET de Nueva York abre nuevo refugio para siglos de arte africano

El descubrimiento fue realizado por el experto Yaniv David Levy, investigador y conservador de la IAA, específicamente del departamento de monedas.

La antigüedad fue encontrada cerca de la esquina suroeste del Monte del Templo, y fue hallada pocos días antes de la conmemoración de la destrucción del Templo por parte de los romanos.

La extraña moneda de 2000 años de antigüedad que fue encontrada de casualidad en una excavación; vale una fortuna
La extraña moneda de 2000 años de antigüedad vale una fortuna. | Foto: Facebook. AntiquitiesEN

“El anverso de la moneda lleva la inscripción en escritura hebrea antigua: ‘Por la redención de Sion’, que expresa el deseo de los judíos de Jerusalén de que finalice la revuelta”, explicó el organismo en el comunicado.

Lo más leído

1. Inesperado, Daniel Quintero se presentó en la reunión de empresarios, sin ser invitado, con una bandera de Palestina
2. Murió expresentadora de RCN; colegas le dieron triste adiós en vivo: “Tu luz seguirá brillando”
3. Primeras imágenes de la lujosa mansión en Punta Cana que sería de Nicolás Maduro. EE. UU. la incautó

De acuerdo con los investigadores, las monedas de la Gran Revuelta del Año Cuatro fueron acuñadas en Jerusalén bajo el liderazgo de Shimon Bar Giora, uno de los altos mandos de la rebelión.

Contexto: De la guaquería a la arqueología comunitaria: así se protege el patrimonio histórico que encuentran las comunidades

Frente a la poca capacidad de producción de los rebeldes en esas circunstancias históricas, este tipo de monedas se consideran raras.

De acuerdo con el experto que descubrió la moneda, el estado de su preservación es “muy buena”. El lado anverso tiene un modelo de una copa y alrededor de ella hay una inscripción en la antigua escritura hebrea.

La extraña moneda de 2000 años de antigüedad que fue encontrada de casualidad en una excavación; vale una fortuna
En su reverso hay un lulav, una hoja de palma usada en el ritual del festival Sukkot, y dos etrogs, el citrón utilizado en ese mismo ritual. | Foto: Facebook: AntiquitiesEN

Mientras que en su reverso hay un lulav, una hoja de palma usada en el ritual del festival Sukkot, y dos etrogs, el citrón utilizado en ese mismo ritual. Del otro lado, la moneda tiene la inscripción “Cuarto año”, según explicó el especialista.

“Su tamaño y peso aumentaron significativamente, mientras que la inscripción anterior de la moneda rebelde ‘Por la Libertad (Herut) de Sion, se sustituyó por la nueva inscripción ‘Para la Redención de Sion’”, comparó Levy.

Contexto: Descubrimiento histórico: encuentran tejidos de la túnica del rey David

El investigador, además, afirmó que la moneda representaba “un profundo cambio de mentalidad en los rebeldes”, que pasaron de un fuerte anhelo de libertad a “un estado de ánimo desesperado y un anhelo de redención” unos seis meses antes de la caída de Jerusalén.

La extraña moneda de 2000 años de antigüedad que fue encontrada de casualidad en una excavación; vale una fortuna
La extraña moneda de 2000 años de antigüedad que fue encontrada de casualidad en una excavación. | Foto: Facebook: AntiquitiesEN

“2000 años después de acuñar esta moneda, llegamos unos días antes de Tisha B’Av, (día de la conmemoración de la caída del Templo), y encontramos un testimonio muy conmovedor de esa gran destrucción, y creo que no hay nada más simbólico”. Levy aseguró que los rebeldes tenían la intención de evocar un sentido de redención y la anticipación de un milagro o tiempos más felices.

El descubrimiento se presentará al público durante los tours familiares que ofrece la IAA en el Campus Nacional Jay y Jeanie Schottenstein.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta es la insólita razón por la que Rigoberto Urán se rompió un hueso de la clavícula

2. La contradicción de Gustavo Petro sobre la conmemoración del 7 de agosto: el presidente quedó en evidencia

3. Acalorado debate de precandidatos a la Presidencia en el Congreso de la Andi. Dardos entre ellos y preguntas incómodas

4. Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, reapareció ante la Fiscalía para poner su pasaporte a disposición de las autoridades

5. Pasajero genera caos en un avión de Breeze Airways en EE. UU.: el momento en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IsraelJerusalén

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.