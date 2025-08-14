La extraña moneda de 2000 años de antigüedad que fue encontrada de casualidad en una excavación; vale una fortuna

La noticia del descubrimiento de una rara moneda de bronce fue noticia cuando la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), anunciaron que la moneda perteneció a los judíos rebeldes durante el cuarto año de la Gran Revuelta contra los romanos.

El descubrimiento fue realizado por el experto Yaniv David Levy, investigador y conservador de la IAA, específicamente del departamento de monedas.

La antigüedad fue encontrada cerca de la esquina suroeste del Monte del Templo, y fue hallada pocos días antes de la conmemoración de la destrucción del Templo por parte de los romanos.

La extraña moneda de 2000 años de antigüedad vale una fortuna. | Foto: Facebook. AntiquitiesEN

“El anverso de la moneda lleva la inscripción en escritura hebrea antigua: ‘Por la redención de Sion’, que expresa el deseo de los judíos de Jerusalén de que finalice la revuelta”, explicó el organismo en el comunicado.

De acuerdo con los investigadores, las monedas de la Gran Revuelta del Año Cuatro fueron acuñadas en Jerusalén bajo el liderazgo de Shimon Bar Giora, uno de los altos mandos de la rebelión.

Frente a la poca capacidad de producción de los rebeldes en esas circunstancias históricas, este tipo de monedas se consideran raras.

De acuerdo con el experto que descubrió la moneda, el estado de su preservación es “muy buena”. El lado anverso tiene un modelo de una copa y alrededor de ella hay una inscripción en la antigua escritura hebrea.

En su reverso hay un lulav, una hoja de palma usada en el ritual del festival Sukkot, y dos etrogs, el citrón utilizado en ese mismo ritual. | Foto: Facebook: AntiquitiesEN

Mientras que en su reverso hay un lulav, una hoja de palma usada en el ritual del festival Sukkot, y dos etrogs, el citrón utilizado en ese mismo ritual. Del otro lado, la moneda tiene la inscripción “Cuarto año”, según explicó el especialista.

“Su tamaño y peso aumentaron significativamente, mientras que la inscripción anterior de la moneda rebelde ‘Por la Libertad (Herut) de Sion, se sustituyó por la nueva inscripción ‘Para la Redención de Sion’”, comparó Levy.

El investigador, además, afirmó que la moneda representaba “un profundo cambio de mentalidad en los rebeldes”, que pasaron de un fuerte anhelo de libertad a “un estado de ánimo desesperado y un anhelo de redención” unos seis meses antes de la caída de Jerusalén.

La extraña moneda de 2000 años de antigüedad que fue encontrada de casualidad en una excavación. | Foto: Facebook: AntiquitiesEN

“2000 años después de acuñar esta moneda, llegamos unos días antes de Tisha B’Av, (día de la conmemoración de la caída del Templo), y encontramos un testimonio muy conmovedor de esa gran destrucción, y creo que no hay nada más simbólico”. Levy aseguró que los rebeldes tenían la intención de evocar un sentido de redención y la anticipación de un milagro o tiempos más felices.