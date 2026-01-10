Dólar en Colombia: así se cotiza la moneda en las casas de cambio este sábado, 10 de enero de 2026

El dólar es una moneda de alta influencia en Colombia y en el mundo, dado su alto reconocimiento y solidez en los mercados. Además, es la principal divisa con la que se negocian algunos de los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Mercados internacionales siguen expectantes frente a la posibilidad de una nueva rebaja. Foto: Colprensa

Durante los últimos meses, la moneda ha fluctuado de manera descendente en el país, lo que ha traído consigo una serie de beneficios a muchos ahorradores, inversionistas y viajeros, que han hecho la compra de la divisa para aprovechar una eventual subida y, con ello, generar mayor rentabilidad en su patrimonio.

Precio del dólar en Colombia: casas de cambio hoy 10 de enero

Este sábado, 10 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3.650 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3.800.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar la fluctuación del dólar por ciudades, tenga en cuenta los siguientes valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,709 3,824 115 Cali 3,650 3,840 190 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,765 35 Medellín 3,593 3,767 174 Pereira 3,700 3,780 80

De otro lado, si usted desea analizar la fluctuación de la divisa por periodo, tenga en cuenta el siguiente histórico de precios:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Sábado 10 de enero de 2026 3,650 3,800 3,734.67 Viernes 9 de enero de 2026 3,658.15 3,801.3 3,734.67 Jueves 8 de enero de 2026 3,658.15 3,801.3 3,748.83 Miércoles 7 de enero de 2026 3,664.81 3,797.78 3,730.26 Martes 6 de enero de 2026 3,669.26 3,800.93 3,770.03 Lunes 5 de enero de 2026 3,677.78 3,812.22 3,790.77

Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la divisa por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,700 3,810 120 Cambios Kapital 3,700 3,800 100 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,700 3,800 100 El Cóndor Cambios 3,720 3,810 100 EuroDolar 3,720 3,820 100 Latin Cambios 3,720 3,810 130

Tenga en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que definen su precio de manera autónoma.

Es decir, no están obligados a tomar el precio de una entidad oficial, sino que hacen la definición de los mismos a través de la ley de oferta y demanda, analizando los precios de otras casas de cambio, de bancos, entre otros actores del mercado.