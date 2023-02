Evite problemas: los motivos por los cuales pueden bloquear su tarjeta débito

Hoy en día, las tarjetas débito son una de las herramientas más importantes, pues es el medio por el que muchas empresas pagan los sueldos de los empleados y también funciona como una forma de ahorro. Asimismo, tienen múltiples beneficios, como comprar cosas en el momento que se requieran con la seguridad de no llevar dinero en efectivo.

Normalmente, las personas que tienen este producto financiero hacen uso de él las veces que sean necesarias; sin embargo, existen algunas razones por las cuales el banco podría bloquear la tarjeta débito. El portal web Finanzas Practica, explica algunos motivos:

Pagos poco usuales

Las entidades financieras, por lo general, están al tanto del manejo que sus clientes le dan a los productos financieros. Cuando observan un pago poco usual por parte del cliente, proceden a bloquearlas hasta comprobar que efectivamente el cliente es quien está haciendo uso de ella, y así evitar riesgo como la clonación de tarjetas. Cuando esto sucede, el usuario debe comunicarse con la entidad financiera para proceder con el desbloqueo.

Las entidades bancarias pueden bloquear las tarjetas de crédito cuando no se ve un pago reflejado. - Foto: iSotck

Pagos internacionales

Cuando se viaja fuera del país, es importante dar aviso a la entidad bancaria con algunos días de antelación, para que puedan activar las tarjetas y estas se puedan usar en otros países.

Uso inadecuado

Es importante tener presente que las tarjetas débito y crédito son de uso personal. De este modo, no se debe compartir ni prestar las claves, pues las entidades bancarias pueden proceder a su bloqueo si observa actividades poco usuales.

Cuando se gasta más de lo que se tiene

Cuando se usa la tarjeta débito y no hay dinero en la cuenta, es posible que no pueda usarla, a menos de que haya solicitado el servicio de sobregiro para que el banco acepte la transacción aunque no tenga fondos suficientes. Por ello, es importante tener cuidado a los cargos por sobregiro, porque pueden ser muy altos y esto puede perjudicar las finanzas, así como llevar al bloqueo del producto financiero.

Algunas billeteras digitales también tienen la opción de solicitar una tarjeta débito. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuándo es recomendable pagar una deuda a cuotas?

A la hora de elegir la modalidad de pago frente a las compras realizadas, surgen muchas dudas respecto a cuál método para saldar una obligación financiera conviene mejor: si el pago a cuotas (diferido) o de contado.

De acuerdo con el programa de educación financiera Saber más, Ser más de Asobancaria, si la adquisición de dicho compromiso financiero se genera por tarjeta de crédito, la mejor opción es que la deuda sea a una sola cuota. Señala que esto ayudará a que no se generen intereses, por lo que la compra realizada no saldrá más cara.

Las tarjetas de crédito deben utilizarse solamente en casos de emergencias. - Foto: Getty Images

“Un número de cuotas alto encarece el precio del bien adquirido. Es una relación directa, por lo que el mejor consejo a seguir es mantener el menor número de cuotas posible, sobre todo cuando hablamos de productos de consumo diario o de corta vida útil. Lo ideal sería reducir el número de cuotas a uno, pues al manejarlo así, no se pagan intereses”, señala.

Ahora bien, si la compra resulta ser elevada, es decir, supera los 500 mil pesos y no se dispone de ese capital para hacer el pago a una cuota, la firma especializada en sistema de cobros Go Cardless aconseja diferir la deuda en cuotas cómodas que puedan ser pagadas mes a mes, sin ningún tipo de inconveniente. Esto significa que, al decidirse por esta modalidad de pago a cuotas, se asume el interés y se tiene en cuenta la capacidad de pago, donde es clave saber elegir el plazo para no afectar o comprometer el bolsillo.

“Especialmente en estos dos casos, el cliente valorará la flexibilidad y la facilidad que le proporcionará pagar de manera fraccionada”, destaca.