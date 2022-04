Televisor nuevo: cinco consejos para tener en cuenta

Se acerca el Mundial de Fútbol de Catar, al que Colombia no irá, y con esto aumenta generalmente la venta de un electrodoméstico que se ha convertido en un infaltable de todos los hogares: el televisor.

Las innovaciones tecnológicas con este producto han hecho que los consumidores se hagan más exigentes con el paso de los días, buscando calidad, comodidad y, sobre todo, economía. Un buen televisor puede generar experiencias únicas a la hora de ver una serie o película, ya sea por la calidad de su imagen o sonido envolvente.

No obstante, muy pocas personas no saben qué buscar a la hora de escoger un televisor, razón por la cual se terminan decepcionando por un sinfín de factores que no tuvieron en cuenta desde un principio, comoque no sea inteligente, que tenga baja capacidad de procesamiento o que simplemente no tenga una buena interfaz de navegación.

Para evitar que esto pase, una recomendación fundamental de los expertos es asegurar que cumpla tres aspectos básicos: “resolución, conectividad y diseño que se ajuste a cualquier espacio”. Después de esto hay cinco consejos que toda persona debería seguir para evitarse dolores de cabeza.

“Cuando se decide comprar un nuevo TV para el hogar, mucho más funcional, donde las líneas de alta tecnología prémium y valores agregados pasan a un segundo plano, aparecen en el mercado múltiples opciones enfocadas en el bajo precio como factor de decisión principal”, indicó Samsung en su guía para este tema.

Lo primero es enfocarse en el equilibrio entre brillo, color y contraste. La carencia de esto hace que se vea o muy oscuro o con colores “lavados”, razón por la cual los expertos de esta marca recomiendan optar por televisores con tecnologías HD, FHD y UHD, con resolución 4K, las cuales ofrecen una mejor calidad de la imagen.

“Más allá del presupuesto, se vuelve importante tener algunos puntos en mente para que la compra permita cubrir aspectos básicos de calidad para que la experiencia de entretenimiento sea la mejor”, dijeron los expertos.

Seguido a esto, aseguran que otro punto a tener en cuenta es que el televisor sea smart (inteligente), para que de esta forma el usuario pueda tener una mejor experiencia en lo que respecta a la navegación por internet e interacción con redes sociales y las distintas plataformas de streaming que hay en el mercado.

“Es clave validar que el diseño del TV cumpla las características estéticas, de practicidad y resistencia que se buscan para el hogar (...) Revisar que cuente con puertos de conexión actualizados al momento en el que se necesita e incluso, si el cliente lo desea, que tengan la posibilidad de esconder los cables, con lo cual también se da un toque estético”, agrega Samsung para el tercer consejo.

Para la cuarta recomendación, es muy importante conocer de antemano la calidad del sonido en el TV que se piensa adquirir. Antes de efectuar la compra, se deben probar los diferentes niveles del volumen en varios tipos de contenido para verificar su potencia y fidelidad. Con esto se puede garantizar que la experiencia en este tema sea más envolvente.

“Todos los televisores de la marca (HD, FHD, UHD 4K) ofrecen una calidad superior en los parlantes para producir mejores bajos. Esto hace que no se generen distorsiones al subir el volumen al máximo o que se sienta el sonido “atrapado” e inclusive con eco, permitiendo un disfrute óptimo en videojuegos, música, películas, partidos de fútbol, etc”, explicaron.

Finalmente, es fundamental tener un excelente servicio posventa que evite perder tiempo en consultas y desplazamientos y atienda en tiempo real cualquier requerimiento técnico o duda que se pueda tener con relación al funcionamiento del televisor que se adquirió y sentirse respaldado en caso que tenga algún desperfecto de fábrica.