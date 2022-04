Sony prepara la expansión de PlayStation en el mercado del PC, esto es lo que se sabe

Sony trabaja en una nueva estrategia dentro de PlayStation con la que planea crecer en el mercado de los ordenadores, de la manos de socios como Steam o Epic, siguiendo la estela de juegos como Horizon Zero Dawn o Days Gone.

La compañía tecnológica busca un director sénior de Planificación y estrategia de PC, un nuevo puesto que se encargará de definir y liderar la estrategia de la compañía con una nueva plataforma, el ordenador.

En concreto, y como se describe en el anuncio publicado por Sony, el nuevo directivo “será responsable de la estrategia y la actividad comercial dentro de las ventas del canal global”, deberá trabajar con socios como CDS, GSBO Hub, WWS, Legal, Corp Strategy, PPM, Genba, Epic y Steam, e identificar nuevas asociaciones para el crecimiento comercial.

Entre sus funciones, deberá velar por el crecimiento de los usuarios activos mensuales en esta plataforma, implementar la estrategia de la tienda de PC y trabajar junto con tiendas ya asentadas como Steam o Epic, y establecer un plan de actividades que “satisfaga” las necesidades de los jugadores.

Títulos de PlayStation como Horizon Zero Dawn, God of War y Days Gone han hecho su aparición en PC, estando disponibles, precisamente, en Epic y Steam. Estos tres títulos podrían ser la apuesta de Sony dentro de los nuevos planes de extender sus experiencias al PC.

PlayStation planea incluir anuncios en sus juegos

Sony trabaja en un nuevo formato publicitario para PlayStation con el que planea introducir anuncios en los videojuegos de esta consola, como una forma de monetizar los títulos gratuitos o de ofrecer recompensas a los jugadores.

Tres personas cercanas a la empresa tecnológica han confirmado a Business Insider que la compañía está realizando pruebas con socios del sector para ayudar a los anunciantes a introducir publicidad a través de un programa para desarrolladores de ‘software’.

En principio, Sony planea animar a los desarrolladores a continuar creando juegos gratuitos (free-to-play) y ofrecerles una nueva forma de monetización.

De acuerdo con estas fuentes cercanas al fabricante, actualmente los anuncios solo aparecen en el menú, una opción similar a la de los editores de juegos que promocionan sus propios títulos en la tienda de la consola, PlayStatation Store.

Además, PlayStation incluye anuncios y contenido promocional durante la transmisión de contenido en ‘streaming’ desde la consola, con servicios como Hulu.

Esta nueva modalidad podría llegar a finales de 2022, cuando comenzarán a introducirse los anuncios dentro de los videojuegos. En este caso, no lo harán para interrumpir las partidas, sino que Sony planea integrarlo dentro de los juegos como, por ejemplo, cuando se pueden ver ‘sponsors’ en las vallas publicitarias en los estadios de fútbol de un juego.

Asimismo, esta nueva modalidad podría formar parte de un sistema de recompensas, para que los usuarios reciban artículos de los juegos o ‘skins’ para sus personajes si visualizan estos anuncios.

Al parecer, Sony podría haber comenzado a planear este formato hace 18 meses, tiempo después del lanzamiento de su consola de última generación PlayStation 5 (PS5).

Xbox también planea introducir anuncios en sus juegos

Hace unos días Business Insider publicó que Microsoft también está desarrollando un programa para que las marcas puedan promocionarse en los juegos de su consola, Xbox. La compañía está trabajando con empresas dedicadas al desarrollo de publicidad para que proporcionen la tecnología necesaria para introducir anuncios en los videojuegos.

Según indicó, Microsoft planea llevar este formato de anuncios a sus videojuegos en el tercer trimestre de este año. En principio, los ingresos generados por estos anuncios se repartirán entre el desarrollador del juego y la empresa tecnológica encargada de colocar los anuncios.

*Con información de Europa Press.