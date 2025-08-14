Suscribirse

Economía

Declaración de renta 2025: pasos importantes que debe verificar al presentarla en línea

Recuerde que es importante siempre contar con la asesoría de un contador certificado.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 6:56 p. m.
Businesswoman working in office
Estos son los pasos que debe considerar si va a declarar renta en línea. | Foto: Getty Images

Esta semana son miles los colombianos que se alistan para declarar renta, puesto que arrancaron oficialmente las fechas límite para presentar el documento ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Como cada año, los contribuyentes deben reportar ante la entidad datos financieros como gastos, ingresos, patrimonio, deudas, entre otros.

Sin embargo, para muchos es la primera vez que hay que presentarla o aún tienen dudas sobre cómo deben hacerlo de manera correcta. Aunque existe un paso a paso para poder presentarla en línea, lo recomendable siempre es acudir a un contador para que se la haga o para que verifique el proceso que usted hizo y evidencie si está correcto.

El Gobierno argumenta que hay que rehacer el presupuesto para cumplir los programas sociales propuestos, con los cuales Gustavo Petro ganó las elecciones.
Ya inició el calendario tributario para declarar renta. | Foto: adobe istock

Recuerde que algún error en la declaración de renta podría acarrearle sanciones graves e incluso multas económicas elevadas.

Aquí le contamos algunos de los pasos que deberá seguir si usted quiere realizar su declaración de renta en línea, además de los lineamientos que debe verificar, entre otros aspectos.

Lo más leído

1. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay
2. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander
3. Diosdado Cabello amenaza a EE. UU. tras ejercicios militares en el Caribe: “Nosotros también estamos desplegados”
Contexto: Quiénes declaran renta este 14 de agosto en Colombia: ojo con fechas y multas

De acuerdo con la plataforma Actualícese, el primer paso que debe evaluar es si el declarante es o no un residente fiscal en Colombia. Es importante que verifique las condiciones para serlo con la Dian.

Luego deberá revisar si la persona natural califica como contribuyente del impuesto sobre la renta. Tanto las sucesiones líquidas como personas naturales son contribuyentes siempre y cuando no se hayan inscrito en el régimen simple de tributación.

Declaración de renta 2025
Fechas límite para la presentación de la declaración de renta en 2025 | Foto: Dian

Posterior a ello es importante que sepa si el contribuyente tiene la obligación legal de llevar contabilidad. Luego analice si el contribuyente se encuentra sujeto al deber de declarar.

Contexto: ¿Cuál será el precio del dólar al cierre de agosto? Estas son las cuentas de una importante entidad financiera

En el quinto paso: consulte la fecha límite para presentar la declaración de renta y verifique luego el cumplimiento de los requerimientos previos. Una vez lo haya hecho deberá escoger el formulario correspondiente. Esto depende si usted es residente, persona natural o no residente, si está obligado a llevar contabilidad o si no.

Según cálculos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) 3,5 millones de personas en Colombia estaban obligadas a declarar renta en el 2020 sobre sus ingresos del 2019.
Son millones los llamados a declarar renta. | Foto: Getty images

Luego de que llene el formulario, deberá cargar la declaración de renta en la plataforma Muisca y esperar la conciliación fiscal. Es importante que haga esto siempre asesorado de un contador certificado, para evitar errores, imprecisiones y con ello faltas tributarias o multas elevadas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Podrán juzgar de nuevo al menor que presuntamente disparó a Miguel Uribe Turbay cuando sea mayor de edad? Esto dijo un experto a SEMANA

2. Gustavo Petro cuestionó en pleno evento público los homenajes que se rindieron a Miguel Uribe Turbay

3. Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

4. Fiscalía pide condena hasta de 12 años de cárcel contra el general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

5. “Los cuerpos al río”: alias Andrey estaría detrás de una nueva guerra contra el ELN en Norte de Santander

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Declaración de rentaImpuestosDIAN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.