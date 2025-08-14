Declaración de renta 2025: pasos importantes que debe verificar al presentarla en línea

Esta semana son miles los colombianos que se alistan para declarar renta, puesto que arrancaron oficialmente las fechas límite para presentar el documento ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Como cada año, los contribuyentes deben reportar ante la entidad datos financieros como gastos, ingresos, patrimonio, deudas, entre otros.

Sin embargo, para muchos es la primera vez que hay que presentarla o aún tienen dudas sobre cómo deben hacerlo de manera correcta. Aunque existe un paso a paso para poder presentarla en línea, lo recomendable siempre es acudir a un contador para que se la haga o para que verifique el proceso que usted hizo y evidencie si está correcto.

Ya inició el calendario tributario para declarar renta. | Foto: adobe istock

Recuerde que algún error en la declaración de renta podría acarrearle sanciones graves e incluso multas económicas elevadas.

Aquí le contamos algunos de los pasos que deberá seguir si usted quiere realizar su declaración de renta en línea, además de los lineamientos que debe verificar, entre otros aspectos.

De acuerdo con la plataforma Actualícese, el primer paso que debe evaluar es si el declarante es o no un residente fiscal en Colombia. Es importante que verifique las condiciones para serlo con la Dian.

Luego deberá revisar si la persona natural califica como contribuyente del impuesto sobre la renta. Tanto las sucesiones líquidas como personas naturales son contribuyentes siempre y cuando no se hayan inscrito en el régimen simple de tributación.

Fechas límite para la presentación de la declaración de renta en 2025 | Foto: Dian

Posterior a ello es importante que sepa si el contribuyente tiene la obligación legal de llevar contabilidad. Luego analice si el contribuyente se encuentra sujeto al deber de declarar.

En el quinto paso: consulte la fecha límite para presentar la declaración de renta y verifique luego el cumplimiento de los requerimientos previos. Una vez lo haya hecho deberá escoger el formulario correspondiente. Esto depende si usted es residente, persona natural o no residente, si está obligado a llevar contabilidad o si no.

Son millones los llamados a declarar renta. | Foto: Getty images