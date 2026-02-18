Pensiones

Pensiones: colombianos se están pegando cada vez más al ahorro voluntario. ¿Qué los hace cambiar?

La plata que pusieron en un solo fondo evidencia la magnitud de este ahorro.

Redacción Economía
18 de febrero de 2026, 5:13 p. m.
Pensiones
Pensiones

El tema en el que insisten todos los que hablan de economía es que en Colombia no hay un ahorro robusto y esa es la diferencia con muchos de los países que han logrado desarrollos sostenibles.

Más allá de la plata que los trabajadores ponen para su vejez, porque hay que hacerlo de manera obligatoria, los fondos creados para el ahorro voluntario eran incipientes hace algún tiempo.

En la reforma pensional que, por el momento, sigue pendiente de la Corte Constitucional, se introdujeron cuatro pilares del nuevo sistema de pensiones. Uno de ellos es el voluntario y, a fuerza de insistirle a los jóvenes de que ellos no se podían pensionar, porque para llegar a ahorrar lo suficiente para una pensión, les demandaría años y años.

Estos son los pilares que sustenta la propuesta de reforma pensional realizada por el Observatorio Fiscal de la Javeriana.
Pilares de la reforma pensional Foto: Cortesía: Observatorio Fiscal de la Pontifica Universidad Javeriana.

Por circunstancias como esas no deja de llamar la atención lo que ha sucedido con el ahorro voluntario, que no es otra cosa que una planeación financiera que tiene un objetivo futurista, pero necesario en la actualidad.

El reporte más reciente de Asofondos, gremio de fondos privados de pensiones, da cuenta de que, con corte a junio de 2025, había casi un millón de personas ahorrando de manera voluntaria, con un acumulado de recursos de 35 billones de pesos.

Lo sucedido en el fondo voluntario de pensiones de Credicorp Capital da una nueva señal del interés que está despertando esa especie de caja fuerte especial en la que los ahorradores depositan una plata adicional para tener una mejor pensión a la hora de su retiro laboral.

Según la estadística de este fondo, en octubre de 2024 tenían recursos por 494 mil millones de pesos para administrar y a diciembre de 2025, la cifra ya había tenido un crecimiento del 139 %, subiendo así a 1,18 billones de pesos.

Estimaciones de Credicorp Capital indican que el precio del dólar debería estar en 4.200 pesos, pero está más alto por la incertidumbre fiscal.
Estimaciones de Credicorp Capital indican que el precio del dólar debería estar en 4.200 pesos, pero está más alto por la incertidumbre fiscal. Foto: istock

¿Qué está pasando?

Según Credicorp, administrador de fondo de pensión voluntaria, cada vez más personas buscan alternativas que les permitan construir un ahorro sólido, diversificando sus inversiones y optimizando su carga tributaria, en un entorno de tasas más estables y mayor apetito por instrumentos a largo plazo.

Rafael Castellanos, director de productos de inversión en Credicorp Capital argumenta la tendencia: “el crecimiento del Fondo Voluntario de Pensiones refleja un cambio positivo en el comportamiento financiero de los colombianos. Cada vez más personas entienden la importancia de planear su futuro y aprovechar los mecanismos de inversión que ofrece el mercado local, considerando beneficios tributarios, la posibilidad de diseñar portafolios a la medida de sus intereses y acceder a estrategias de inversión adecuadas”, comentó.

Con el alza del salario mínimo, 2,4 millones de trabajadores y cerca de un millón de pensionados tendrán un alivio momentáneo en el bolsillo, pero el efecto nocivo lo sentirá todo el país.
Pensiones Foto: ADOBE STOCK

Las ventajas que están atrayendo a los ahorradores

Más allá de tener un ahorro más voluminoso para la vejez, no hay que desconocer que los estímulos ayudan.

El Fondo Voluntario de Pensiones, por ejemplo, motiva por los beneficios tributarios en el impuesto de renta, retención en la fuente, 4x1000 e impuesto al patrimonio.

Por todo eso, Credicorp Capital estima que el interés por estos fondos seguirá creciendo, y, de paso, apoyando las metas de dinamizar el ahorro y la inversión en el país.

