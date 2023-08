IA y empleos: más comprensión y menos confusión

No podemos olvidar que a pesar de lo impresionante y arrolladora que parece ser la IA, todavía carece de las complejas habilidades de pensamiento que sí tienen los seres humanos. Para cualquier flujo de trabajo que use IA, los humanos deberán estar muy atentos para verificar que no haya sesgos y que buscar la equidad es la manera más segura de hacer que las personas no se vean perjudicadas. Como pueden imaginar, esas consideraciones son las principales prioridades para empresas que impulsamos el valor y aporte que puede hacer la inteligencia artificial a toda la humanidad.