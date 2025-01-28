2025: un año de mayor optimismo económico. Expertos analizarán su proyección en el Gran Foro Colombia

Aunque los últimos años han sido bastante retadores para la economía colombiana, 2025 parece ser un año moderadamente más optimista y con mejores perspectivas en crecimiento, inflación y empleo. Sectores como la agroindustria, el consumo, el comercio y la industria apuntan a ser jalonadores del PIB del próximo año.

Según distintas estimaciones, como las del Banco Mundial o el BBVA, el Producto Interno Bruto del país podría crecer entre un 2,5 y un 3 % en 2025, un dato ligeramente mejor al que se prevé para 2024, que ha sido más de transición, frente a los pobres resultados de 2023.

Para Orlando Santiago Jácome, gerente de la firma Fénix Valor, el próximo será un año muy parecido a este, en el que habrá crecimiento económico gracias, nuevamente, al esfuerzo del sector privado, aunque con la diferencia de unas variables macro mucho más estables, entre las que se incluyen el nivel de deuda y el riesgo país.

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“Se espera que el sector financiero se recupere en 2025 gracias a la caída constante de la tasa de interés, lo cual permitirá impulsar sectores clave como la construcción, la industria o las manufacturas”, destacó el experto. Sin embargo, Santiago destacó que, al ser un año preelectoral, se prevé bastante gasto del Estado, lo cual también es un motor de crecimiento importante para el país.

Se espera que el sector financiero se recupere en 2025 gracias a la caída constante de la tasa de interés, lo cual permitirá impulsar sectores clave como la construcción. Foto: Getty Images

En este punto, destaca el experto, el Gobierno nacional tendrá que seguir ajustando el desfase que existe entre sus ingresos y sus gastos; más cuando se la jugará toda por sacar las reformas sociales en el Congreso, en el que será el último año completo del presidente Petro en el cargo.

Por otra parte, la inflación por fin podría estar controlada y volver al rango meta del Banco de la República, es decir, entre el 2 y el 4 %, aunque eso pasaría hasta mediados del próximo año. Desde BBVA subrayaron que, salvo choques inesperados, “prevemos que la inflación alcance finalmente el límite superior del rango meta en marzo de 2025. A partir de entonces, la inflación debería seguir bajando gradualmente durante el resto del año, hasta alcanzar el 3,07 %”.

Según los expertos, algunas reformas generarán presión fiscal a mediano plazo que puede deteriorar la inversión extranjera. Foto: Cortesía Ministerio del Interior

Un panorama desafiante

Sin embargo, Alejandro Espitia, docente de nueva economía política de la Universidad Javeriana, destacó que el panorama del próximo año no es tan optimista, pues aunque la economía crecerá entre 2 y 2,5 %, esta cifra dificultará avanzar en mejorar los indicadores sociales de Colombia.

Además, “los retos para el país son muchos. El principal es el tema macro, pues la situación de las finanzas públicas es delicado. Si el Gobierno no hace recortes que debe hacer, vamos a tener un año peor de lo previsto”, explicó el experto, quien agregó que algunas reformas generarán presión fiscal a mediano plazo que puede deteriorar la inversión extranjera.

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A esto se suma el contexto internacional, que tampoco será mucho más tranquilo, según indicó Andrés Escobar, exviceministro técnico de Hacienda y profesor de la Universidad de los Andes, quien manifestó que se generarán algunos retos con el impacto mundial que pueda tener el aumento de aranceles en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la Presidencia. Adicionalmente, la economía global podría ralentizarse debido a un menor crecimiento de China, lo cual se sumaría a la falta de confianza para invertir en Colombia de parte de los empresarios e inversionistas.

El análisis de este y otros temas de interés en la agenda nacional serán discutidos en el Gran Foro Colombia 2025, el próximo 29 de enero, en el que se darán cita los más destacados líderes del país. Organizan SEMANA y Dinero con la alianza académica de la Universidad Militar Nueva Granada y el apoyo de Movistar, Fenalcarbón, SER Colombia, Servibanca, Camacol y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).