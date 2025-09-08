Foros Semana
AGENDA | Bogotá será el epicentro del debate sobre el futuro educativo en la XII Cumbre Líderes por la Educación
El 24 y 25 de septiembre, más de 600 asistentes en Hall 74 y miles de personas conectadas a las redes de SEMANA participarán del encuentro que definirá cómo Colombia afronta los retos de la tecnología, la salud socioemocional y la empleabilidad en un mundo que cambia a gran velocidad.
Bogotá se prepara para recibir la XII edición de la Cumbre Líderes por la Educación (CLE), un escenario que, durante dos días, congregará a ministros, rectores, empresarios, docentes innovadores y expertos internacionales en torno a una misma pregunta: ¿qué necesita Colombia para transformar su educación y preparar a sus jóvenes para el futuro?
La cita llega en un contexto marcado por la disrupción tecnológica, el aumento de las afectaciones socioemocionales en las aulas y las exigencias de un mercado laboral que cambia más rápido que nunca.
Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 39 % de las habilidades actuales quedarán obsoletas en apenas cinco años, mientras que en Colombia el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de estudiantes creció más de 1.000 % en el último año.
A la par, cifras del Ministerio de Salud revelan que casi la mitad de los jóvenes entre 6 y 24 años presenta señales de afectaciones mentales, lo que plantea un reto urgente para colegios y universidades.
Con este panorama, la Cumbre busca convertirse en un laboratorio de ideas y propuestas. Allí se analizará cómo la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje, cómo los videojuegos están entrando a las aulas como aliados pedagógicos y cómo las universidades deben reinventarse hacia 2030.
También se pondrá sobre la mesa la necesidad de garantizar bienestar y seguridad en los entornos escolares, cerrar la brecha rural, diseñar nuevas fórmulas de financiación para acceder a la educación superior y preparar a los jóvenes para empleos que aún no existen.
El encuentro contará con invitados de alto nivel como José “Pepe” Escamilla, del Tecnológico de Monterrey; Ximena Dueñas, especialista del BID; el rector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres; y representantes de plataformas edtech como Shaia y Arukay. A ellos se suma el invitado especial Mansour Abdullah Al Mansour, ganador del Global Teacher Prize 2025, quien compartirá las lecciones de su incubadora de innovación en Arabia Saudita.
La agenda incluye, además, experiencias inspiradoras como el proyecto ambiental Cafelab en Huila, que transformó una comunidad a través de la ciencia y la sostenibilidad, y un cierre de lujo con la psicóloga mexicana Julia Borbolla, creadora del método Antenas, que ha prevenido casos de abuso infantil a partir de dibujos animados que generan confianza en los niños.
Agenda del evento
Día 1 – Miércoles, 24 de septiembre
07:00 – 8:00 a.m. | Registro e ingreso asistentes
08:00 – 8:10 a.m. | Bienvenida a la XII Cumbre Líderes por la Educación
- Yesid Lancheros, director general de SEMANA.
08:10 – 8:20 a.m. | Intervención
- Daniel Rojas, ministro de Educación.
08:20 – 08:45 a.m. | Conversación: Los desafíos más urgentes de la educación en Colombia
- Cecilia María Vélez, exministra de Educación.
- Hernando Bayona, exviceministro de Educación preescolar, básica y media.
08:45 – 09:05 a.m. | Entrevista: Repensar el modelo educativo: la mejor inversión
- Rodrigo Peñailillo, representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Colombia.
Modera: Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA.
09:05 – 9:45 a.m. | Panel: La IA: poder de transformación en el aula
- José Rafael Espinosa (Mentu).
- Vicky Ricaurte (Arukay).
- Ivaldo Torres (Unipamplona).
- Rafael Benjumea (iM-PROVE – Grupo Santillana).
Modera: Pablo Arbeláez, director de CinfonIA – Universidad de los Andes.
09:45 – 10:15 a.m. | Conferencia: Subir de nivel en clase: videojuegos como aliados de la educación
- Gonzalo Frasca, PhD, Universidad IT de Copenhague
10:15 – 10:45 a.m. | Coffee break – Networking – Visitas a stands
10:45 – 12:00 m. | Charlas tipo TED: Experiencias innovadoras para enseñar y aprender
- Javier Alberto Ayala (Universidad Militar Nueva Granada).
- Alexandra Parra (Red de Colegios Renfort).
- Norma.
- Juan Manuel Restrepo (CESDE).
- Claudia Ximena Camacho (Colsubsidio).
12:00 m. – 2:00 p.m. | Almuerzo libre – Coworking – Visitas a stands
02:00 – 3:00 p.m. | Panel: La educación superior al 2030
- José “Pepe” Escamilla (Tecnológico de Monterrey).
- Ximena Dueñas (BID)Segundo Píriz (UNIE Universidad),
- Manuel Esteban Acevedo (U.D.C.A).
- Maritza Rondón (Universidad Cooperativa de Colombia).
Modera: Sindey Carolina Bernal, docente y exviceministra de MinTIC.
03:00 – 3:20 p.m. | Entrevista: ¿Cuál será el futuro del Icetex?
- Álvaro Urquijo, presidente del Icetex.
Modera: María Victoria Angulo, exministra de Educación.
03:20 – 4:00 p.m. | Panel: Financiar la carrera sin hipotecar los sueños
- Mauricio Olivera (Universidad de los Andes)
- Dionisio Vélez (ACIET).
- Hernán Herrera (Fondo Futuro – EAFIT).
- Juan Camilo Montoya (UNAB).
Modera: Alejandro Gaviria, exministro de Educación.
04:00 – 4:40 p.m. | Conversatorio: La urgencia de formar para los trabajos del mañana
- Alejandra Jaramillo (Comfandi).
- Yeisbys Arango (Universidad Espíritu Santo, Ecuador).
- Margarita Áñez (Compensar).
Modera: Juliana “Julita” Barreto, experta en emprendimiento y SharkTank.
04:40 – 5:00 p.m. | Podcast en vivo: El proyecto ambiental que transformó la educación en Huila
- Ramón Majé, docente creador de Cafelab.
Modera: Paola Portilla, creadora de InquietaMente.
05:00 – 5:40 p.m. | Conferencia-taller: Ni aburridas ni imposibles: cómo enseñar matemáticas sin fracasar
- Albert Vilalta, Innovamat – Universidad Autónoma de Barcelona.
Cierre primer día CLE 2025
Día 2 – Jueves, 25 de septiembre
07:00 – 8:00 a.m. | Registro e ingreso asistentes
08:00 – 9:00 a.m. | Panel: Bienestar en los entornos escolares: ¿una tarea pendiente?
- Melissa Álvarez (Cosmo Schools).
- Paola Amar (Barranquilla).
- Martha Guarín (Bucaramanga).
- Sara Mercedes Roda (Cali).
- NORMA.
Modera: Daniel Tobón, fundador y CEO de Welbin-
09:00 – 9:40 a.m. | Entrevista: Lecciones del mejor profesor del mundo
- Mansour Abdullah Al-Mansour, Global Teacher Prize 2025.
Modera: Juanita Gómez, directora de video de SEMANA.
09:40 – 10:10 a.m. | Coffee break – Coworking – Visitas a stands
10:10 – 11:10 a.m. | Conversatorio: Territorios y futuro: los retos de la educación rural
- Sonia Villegas (Federación de Cafeteros de Caldas).
- Marcela Montoya (Fundación Terpel).
- Laura Flórez (Comfama).
- Marcela Bautista (CAF).
- Alba Cristina Velásquez (Colsubsidio).
Modera: Óscar Garavito, Universidad de la Salle
11:10 – 12:25 m. | Charlas TED: Educar para crecer
- Fundación Grupo Bancolombia
- Innovación e inclusión educativa – BBVA
- Paola Balda (Soacha)
- Julio Martínez (neuro inglés)
- Juanita Gómez – Clase en vivo sobre video digital
12:25 – 1:00 p.m. | Conferencia de cierre: Salud mental al tablero, el arte de detectar lo invisible
- Julia Borbolla, psicóloga y creadora del método Antenas.
- Julia Niño de Rivera, Fundación Antenas por los Niños.
12:30 p.m. | Almuerzo libre – Networking – Visitas a stands