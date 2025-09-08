Foros Semana

AGENDA | Bogotá será el epicentro del debate sobre el futuro educativo en la XII Cumbre Líderes por la Educación

El 24 y 25 de septiembre, más de 600 asistentes en Hall 74 y miles de personas conectadas a las redes de SEMANA participarán del encuentro que definirá cómo Colombia afronta los retos de la tecnología, la salud socioemocional y la empleabilidad en un mundo que cambia a gran velocidad.

9 de septiembre de 2025, 12:47 a. m.