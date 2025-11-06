Caldas, cuna de un modelo de educación rural que hoy inspira a Colombia

Hace más de cuatro décadas, el Comité de Cafeteros de Caldas tomó la iniciativa de transformar la educación rural con el modelo Escuela Nueva. En 1982, cuando hablar de calidad educativa en el campo era casi una utopía, el Comité apostó por un enfoque innovador, comunitario y de largo plazo que hoy es referente en Colombia y fuera del país.

Desde entonces, el Modelo de Educación Rural con Escuela Nueva se ha consolidado gracias a una alianza público-privada que integra a 39 actores locales, nacionales e internacionales. El propósito ha sido constante: garantizar acceso, permanencia y calidad educativa para niños, niñas y jóvenes rurales sin que deban abandonar sus territorios.

El modelo combina estrategias que cubren desde la educación básica hasta la superior, todas adaptadas al contexto rural. Incluye Escuela Nueva, Posprimaria Rural, Educación Media con énfasis en el trabajo y La Universidad en el Campo, que conecta la media con programas técnicos y tecnológicos. La experiencia también se ha extendido a zonas urbanas a través de Luna, La Universidad Activa Urbana.

El Comité de Cafeteros de Caldas tomó la iniciativa de transformar la educación rural con el modelo Escuela Nueva. | Foto: archivo particula

A estas estructuras se suman proyectos pedagógicos productivos que fortalecen la pertinencia educativa y el arraigo territorial. Escuela y Café integra la caficultura al currículo; Seguridad Alimentaria impulsa hábitos saludables; Escuela Virtual reduce la brecha digital; y los programas de emprendimiento permiten a los jóvenes formular iniciativas y acceder a capital semilla para crear unidades productivas.

Cada componente busca que los estudiantes avancen de forma continua, vinculando el aprendizaje con la vida diaria y las vocaciones productivas de la región. El maestro deja de ser solo un transmisor de contenidos y se convierte en mediador, mientras el estudiante asume un papel activo y autónomo. Esta dinámica fomenta competencias laborales, sociales y ciudadanas que fortalecen la empleabilidad y el liderazgo juvenil.

Los resultados son visibles. Miles de jóvenes han completado su educación en sus comunidades, han accedido a la universidad y han creado proyectos sostenibles que facilitan su inserción en el mundo laboral. Las líneas de inserción y de apoyo a microempresarios rurales han abierto opciones de empleo formal y de negocios propios. La articulación con instituciones de educación superior amplía las posibilidades de movilidad académica y profesional.

El modelo de Caldas muestra que es posible ofrecer una educación pertinente, integral y de calidad en el campo colombiano. Entre sus logros se destacan la solidez de la alianza público-privada, la formación constante de docentes, la evaluación por competencias y el liderazgo estudiantil. La sistematización de resultados ha permitido su reconocimiento y replicación en otros territorios.