“El plan de beneficios no puede desaparecer del sistema de salud”: director general Fundación Santa Fe de Bogotá

Los retos del sistema

También resaltó la importancia que tiene el plan de beneficios para elevar la calidad del servicio de los sistemas de salud. “Este plan no se puede desaparecer porque la gente tiene que tener derecho a algo concreto. Si mi plan de beneficios dice que tengo quimioterapia, y las leyes en Colombia me dicen que tengo libertad de elegir en donde me tratan, esos dos elementos son fundamentales para que la calidad se eleve. Si la calidad de elección se limita, y si las personas no saben a qué tienen derecho, estamos en un problema serio y delicado”, recalcó.