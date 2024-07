Este fue el urgente llamado de acción para proteger el planeta durante la Cumbre de Sostenibilidad de SEMANA

Según Vanessa Pérez-Cirera, directora del Centro Global de Economía para el World Resources Institute, existe una relación sistémica entre las personas, la economía y la naturaleza. “Hoy, el 50 por ciento del producto interno bruto global depende de la naturaleza y la diversidad biológica, por eso, no es extraño relacionar el bienestar socioeconómico con el estado de esa biodiversidad. Si ese aspecto no está bien, lo demás no estará bien”, señaló.