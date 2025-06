Hace nueve años, cuando la conciencia ambiental aún no era prioridad para muchas empresas, dos hermanos caleños decidieron apostarle a una idea tan simple como transformadora: una estación inteligente que recompensa a quien entrega sus residuos. Así nació Ecobot, una iniciativa que hoy cuenta con más de cien dispositivos operando en Colombia y Centroamérica, y que ha logrado recolectar más de ocho millones de envases.

Las máquinas, llamadas “ecos”, reciben botellas plásticas, latas y envases tipo Tetra Pak. A cambio, el usuario obtiene cupones de descuento en restaurantes, aplicaciones, supermercados o experiencias, según la ciudad y las marcas aliadas. Pero el valor del modelo va más allá del incentivo: todos los residuos recolectados se entregan a asociaciones certificadas de recicladores o fundaciones ambientales, lo que garantiza su trazabilidad y adecuada transformación. “Nos articulamos con el ecosistema local de reciclaje. Así logramos no solo una mejora ambiental, sino también un efecto social positivo”, explicó Aramburo.

El camino, sin embargo, no ha sido sencillo. Ecobot fabrica sus propios aparatos en Colombia, lo que ha implicado múltiples ajustes, rediseños técnicos y desafíos logísticos . Además, como todo emprendimiento con propósito, ha enfrentado lo que Aramburo llama “el valle de la muerte”: esa etapa crítica en que las ideas se tambalean por falta de recursos, validación o aliados. “Emprender en sostenibilidad implica también cambiar la cultura. Hoy las marcas están más dispuestas a sumarse, pero al principio era difícil convencerlas de que una acción ambiental también es parte de su responsabilidad”, puntualizó.

La conservación “ya no es filantropía”: hoy impulsa el desarrollo en los territorios

Los biosurfactantes que desarrollan (ingredientes clave en detergentes, cosméticos y artículos de limpieza) se degradan en 48 horas, no presentan toxicidad y compiten en precio y eficacia con los compuestos derivados del petróleo. “Nuestra apuesta es ofrecer una alternativa sostenible sin sacrificar desempeño ni costo. Queremos que las empresas no tengan excusas para no migrar a lo biodegradable”, sostuvo.