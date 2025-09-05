“El cuidado empieza por uno mismo, luego por el otro y después por la comunidad”, dijeron Hilda Beverly Rivera y Liliana Botero, del equipo de bienestar de Cosmo Schools. Con esa convicción, Cosmo Schools y Comfama presentan en la Cumbre de Educación un laboratorio pensado para sembrar bienestar en la escuela.

El nombre nace de una referencia poderosa: The Well Gardened Mind (Una mente bien ajardinada), de la psiquiatra y psicoterapeuta británica Sue Stuart-Smith. En este libro, aclamado en 17 países, la autora demuestra que cultivar un jardín es también cultivar la mente.

Con una mezcla de neurociencia, psicoanálisis y narración, Stuart-Smith documenta cómo veteranos, migrantes, estudiantes y adultos mayores encontraron en el contacto con la naturaleza una vía de sanación frente al estrés, la depresión o el trauma. “Así como un jardín florece con cuidado y paciencia, también la mente puede cultivarse con prácticas sencillas”, explicó Hilda Beverly Rivera Ruiz, quien junto a Liliana Botero, dirige esta propuesta en la Cumbre de Educación.

Regístrese aquí para asegurar la inscripción a esta Lab de Cosmo Schools y Comfama

El LAB no es una conferencia, es una experiencia. Los asistentes preparan el terreno con ejercicios de respiración, rodeados de aromas y sonidos naturales. Luego siembran una plántula como metáfora de un hábito de bienestar, pintan una mandala y comparten reflexiones en círculo. “A veces sabemos que respirar es importante, pero no sabemos cómo hacerlo. Nosotros mostramos el cómo, para ti y para tus estudiantes”, afirmó Hilda Beverly Rivera Ruiz, quien junto a Liliana María Botero Torres, lideran esta propuesta presenta en la CLE2025.

Las facilitadoras de este LAB son dos voces con amplia trayectoria en bienestar y educación. Rivera Ruiz, líder de Cuidado y Bienestar en Cosmo Schools, es psicóloga con estudios de maestría en Psicología Clínica y asesora en políticas públicas educativas. Su trabajo ha estado marcado por la promoción de la convivencia escolar y la implementación de proyectos de impacto social. Por su parte, Botero Torres, coordinadora del cuidado en Cosmo, es psicóloga y magíster en Neuropsicopedagogía, con 16 años de experiencia en la construcción de entornos escolares protectores y afectivos. Ambas comparten la convicción de que la salud mental debe cultivarse desde la escuela, integrando ciencia, cuidado y comunidad

Priorizar el cuidado emocional

La urgencia de este espacio se refleja en los datos. Una encuesta de la Fundación Empresarios por la Educación revela que el 65 % de los directivos y el 56 % de los docentes del sector público sienten que necesitan formación urgente en manejo de emociones. “No basta con tener huertas escolares para sembrar fríjol o lechuga. Lo que proponemos es sembrar semillas de cuidado emocional, de comunidad y de liderazgo en la vida”, resumió Liliana.

Al final, cada participante recibe un kit con aromas, mandalas y semillas, un recordatorio de que la salud mental también se cultiva día a día. “Lo llamamos una mente bien ajardinada porque basta con la acción de sembrar y contemplar para transformar la forma en que vivimos la escuela”, concluyó Hilda.

Inspirado en The Well Gardened Mind, el LAB “Una mente bien ajardinada” invita a sembrar hábitos de bienestar y autocuidado. Gratis con inscripción previa, cupos limitados. | Foto: Cortesía Cosmo Schools y Comfama.

Laboratorio de Ideas: la otra gran apuesta de la Cumbre

Este LAB, presentado por Cosmo Schools y Comfama, hace parte del Laboratorio de Ideas de la XII Cumbre Líderes por la Educación, un espacio que reunirá experiencias disruptivas en temas tan diversos como inteligencia artificial, inclusión, primera infancia y bienestar socioemocional. La cita es el 25 de septiembre a las 9:00 a. m. (después de la entrevista al mejor profesor del mundo).