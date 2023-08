“La moda es una forma de transformar vidas y hacer país”: Juan Pablo Socarrás

Juan Pablo Socarrás: ‘Historias hechas a mano’ nace como el brazo social de Socarrás, una marca de diseño y moda que transita hacia la sostenibilidad, que tiene como propósito generar el principio del bienestar extendido y hacer visible las historias invisibles e invaluables de las comunidades latinoamericanas artesanales, indígenas y afrodescendientes. Llevo 17 años trabajando con comunidades, y he ido a los lugares donde la gente no quiere ir, he recorrido alrededor de 122 municipios, 28 departamentos donde hemos logrado impactar a más de 10.000 personas.