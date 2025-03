¿Qué hacen los hombres en Colombia por la equidad de género? Cuatro empresarios del proyecto H responden

Arce explicó que forma parte de la iniciativa Hombres por la Equidad, impulsada por Women in Connection, cuyo objetivo es generar las condiciones para que sus miembros contribuyan a elevar la conciencia, apoyar la igualdad de oportunidades y ejercer poder, influencia e inspiración para promover la equidad de género en Colombia , especialmente en el ámbito corporativo del sector productivo nacional.

“Cuando los niños llegan a las familias, entender cómo se relacionan con uno es un desafío enorme. Uno no está preparado para eso. Si no me involucro desde el día uno… Es uno de los grandes desafíos y tenemos que asumir esa responsabilidad”, opinó Germán Arce.